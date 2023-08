Le Xiaomi 13T Pro recevra 4 ans de mises à jour, bienvenue dans la cour des grands

Xiaomi a mis à jour sa politique de suivi logiciel sur ses smartphones haut de gamme, et le Redmi K60 Ultra est le premier à en profiter. En Europe, c’est le Xiaomi 13T Pro qui devrait voir son suivi logiciel être allongé.

Le Xiaomi 11T Pro avait été le premier à proposer 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité, et il aura finalement fallu attendre deux ans supplémentaires avant que Xiaomi ne décide d’améliorer le suivi logiciel de ses smartphones. En effet, sur Weibo, le fabricant chinois a annoncé que le Redmi K60 Ultra, un smartphone chinois proche du prochain Xiaomi 13T Pro, bénéficiera du suivi le plus long sur un téléphone de la marque.

Désormais, les smartphones haut de gamme de Xiaomi bénéficieront de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de correctifs de sécurité, allongeant ainsi encore davantage la durée de vie des appareils. Le Xiaomi 13T Pro sera lancé avec Android 13, et devrait ainsi être mis à jour jusqu’à Android 17.

Samsung fait toujours mieux au niveau du suivi logiciel

En proposant 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, Xiaomi s’aligne donc ainsi sur Oppo ou encore Samsung, qui proposent eux aussi un suivi aussi long. Cependant, le géant coréen conservera toujours une longueur d’avance en ce qui concerne la régularité des mises à jour.

Les derniers smartphones haut de gamme de Samsung bénéficient actuellement de mises à jour mensuelles, c’est-à-dire qu’ils reçoivent tous les patchs de sécurités déployés par Google chaque mois. Même le Galaxy S20, sorti en février 2020, continue de bénéficier de ces mises à jour mensuelles.

De son côté, Xiaomi promet plutôt des mises à jour trimestrielles sur ses smartphones. Ceux-ci reçoivent donc en théorie 4 fois moins de nouvelles versions que les appareils de Samsung, mais dans les faits, c’est souvent encore moins que ça.

Si les smartphones haut de gamme de Xiaomi reçoivent bien le bon nombre de mises à jour en Chine, le fabricant chinois déploie beaucoup moins de mises à jour en Europe. Le Xiaomi Mi 11 Ultra, l’un des flagships du fabricant, n’avait par exemple pas reçu de mises à jour pendant de nombreux mois. Il semblerait que le suivi du récent Xiaomi 13 Ultra ne soit pas non plus parfait selon certains retours de propriétaires, malgré son tarif très élevé de 1499 euros.