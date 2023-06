MIUI 14 est à peine disponible auprès des smartphones compatibles que Xiaomi prépare déjà l’arrivée de sa prochaine surcouche. Et justement, on connaît d’ores et déjà la liste des smartphones qui pourront installer MIUI 15. Forcément, cela sous-entend que d’autres appareils resteront sur le banc de touche. Voici un petit récapitulatif des smartphones éligibles ou non.

Alors que 2023 entre désormais dans sa seconde moitié, plusieurs smartphones Xiaomi attendent encore de recevoir la mise à jour vers MIUI 14, la dernière version en date de la surcouche. À ce stade du déploiement, il ne reste plus que quelques Redmi et Poco à patienter, dont vous pouvez retrouver la liste dans cet article. Pour les autres, c’est déjà l’heure de se tourner vers MIUI 15.

S’il est encore un peu tôt pour connaître les nouveautés qu’apportera la prochaine version de la surcouche Xiaomi, on connaît néanmoins déjà la liste des smartphones qui pourront installer la mise à jour. Bien entendu, les modèles les plus récents pourront télécharger MIUI 15. Pour le reste, il faudra attendre encore un peu pour en avoir le cœur net, ce qui n’empêche pas de faire quelques suppositions.

Sur le même sujet — MIUI 14 : voici la liste des prochains smartphones Redmi et Poco à bénéficier de la surcouche

Vérifiez si votre smartphone pourra installer MIUI 15

La liste des smartphones éligibles à MIUI 15 est en théorie plutôt simple. Tous les appareils sortis après le Mi 10 pourront en théorie profiter de la mise à jour, compte tenu de la politique de support logiciel du constructeur chinois. On peut cependant s’avancer sur le cas des autres smartphones de la marque.

La liste des smartphones Xiaomi qui pourraient être éligibles à MIUI 15

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10S

Mi 10T

Mi 10T Pro

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

POCO X3

POCO X3 NFC

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

Redmi A1

Redmi A1+

POCO C40

POCO C50

Redmi 10 Power

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 India

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

La liste des smartphones Xiaomi qui ne seront pas éligibles à MIUI 15

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Lite Youth

Mi 10T-Lite

Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X 5G

Redmi 10X

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

POCO M2 Pro

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO M3

POCO X2

Source : XiaomiUI