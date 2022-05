Les utilisateurs d’iPhone sont de véritables dangers au volant selon cette étude

Une nouvelle étude parfaitement sérieuse révèle que les utilisateurs Android sont de meilleurs conducteurs que les utilisateurs d'iPhone. En effet, peu importe l’âge ou encore la classe sociale, ce sont toujours ces derniers qui ont le moins d’accidents et qui adoptent des comportements plus sûrs. En outre, les utilisateurs d'iPhone ont la fâcheuse tendance à consulter leur smartphone au volant.

Au fil des années, nous avons eu droit à une flopée de sondages insolites concernant les utilisateurs Android et iOS. Certains se veulent relativement sérieux et donnent une meilleure vision des habitudes de consommation de chacun, comme cette étude qui révèle que les utilisateurs iPhone changent plus souvent de smartphone que leurs voisins. D’autres, en revanche, sont plus légères et semblent n’exister que pour alimenter la rivalité qui oppose les deux camps. Il paraît ainsi que les utilisateurs Android sont de meilleurs amants que les autres.

La dernière en date rentre dans cette catégorie — ce qui n’enlève rien à son sérieux. Jerry, un comparateur d’assurance automobile sur smartphone, a ainsi voulu déterminer qui des utilisateurs Android et iPhone sont les meilleurs conducteurs. Pour ce faire, l’application a analysé les données de conduites de 20 000 automobilistes sur plus de 13 millions de kilomètres au volant. Le constat est pour le moins sans appel : dans toutes les catégories, les utilisateurs Android écrasent leurs compères.

Gare aux conducteurs qui ont un iPhone

Qu’il s’agisse de la distraction, de la vitesse, des virages, de l’accélération ou du freinage, à chaque fois ce sont donc les utilisateurs Android qui s’en sortent le mieux. Par ailleurs, c’est au niveau de la distraction que l’écart se fait le plus ressentir. En d’autres termes, les utilisateurs iPhone ont beaucoup plus tendance à consulter leur smartphone au volant que les autres.

Fait intéressant, les autres paramètres ne semblent pas influer sur les résultats. Ainsi, alors que l’âge ou encore la classe sociale des personnes ont généralement un effet sur la conduite de la personne, ici elles ne changent en rien l’écart entre les utilisateurs Android et iPhone. À vrai dire, les utilisateurs Android n’ayant pas obtenu leur baccalauréat conduisent mieux que les utilisateurs iPhone possédant un doctorat, alors que ces derniers adoptent le plus souvent une conduite plus prudente.

Pour ce que cela vaut, Jerry ajoute également à son étude que les utilisateurs Android sont « plus ouverts, honnêtes et humbles, ainsi que moins intéressé par le luxe et le statut social. »