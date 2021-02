Les utilisateurs d’iPhone sont de moins bons amants que ceux d’Android, selon une étude

Selon comparemymobile, sortir avec un utilisateur de smartphone Android serait bien plus intéressant qu’avec un utilisateur d’iPhone. Le site a mené une enquête auprès d'un peu plus de 2 000 personnes pour arriver à cette conclusion.

Comparemymobile a demandé à ses lecteurs de répondre à un sondage concernant leurs mauvaises habitudes téléphoniques en couple. Cela comprend notamment l’usage du smartphone durant un film, l’usage d’un smartphone durant une conversation ou encore pendant un repas. Certaines personnes ont du mal à se passer de leur smartphone, même lorsqu’ils partagent un moment privilégié avec leur partenaire.

Selon les données récoltées par le site, la mauvaise habitude qui irriterait le plus les gens serait d'utiliser un téléphone pendant une émission de télévision ou un film. Les utilisateurs d’iPhone auraient 75 % de chances d’être sur leur téléphone en regardant la télévision, contre 59 % d’utilisateurs chez Android. En pleine conversation, les utilisateurs d’iPhone ont 67 % de chances d’être distraits par leur téléphone, contre seulement 51 % chez Android. Le constat est le même durant les repas, 64 % chez Apple, 42 % chez Android.

Les utilisateurs d’Android ont moins de chances d’être distraits par leur smartphone

Parmi les 12 catégories évoquées par comparemymobile, aucune n’est à l’avantage de l’iPhone. Chez Apple, il est par exemple plus commun de répondre aux messages en une seule ligne, de prendre des photos avant de manger et même de ne pas répondre du tout aux messages. Bien que les utilisateurs d'Android ne soient certainement pas à l'abri de la tentation lorsqu'il s'agit de ces mauvaises habitudes, ils sont, d’après l’étude, bien plus à même de les éviter que les utilisateurs d'iPhone.

Ces résultats viennent contrebalancer une étude précédente du même site internet, qui annonçait que le fait d’avoir du matériel Apple visible sur vos photos de rencontre pouvait vous permettre d’obtenir jusqu’à 76% de matchs supplémentaires sur les applications de rencontre telles que Tinder. Rappelons au passage que sur un plan purement “financier”, c’est Apple qui l’emporte, puisque les smartphones Android ont perdu 2 fois plus de valeur que les iPhone en 2020.

En conclusion, il vous faut utiliser un iPhone pour séduire, et un smartphone Android pour éviter les tue-l’amour. Bien évidemment, cette étude n'est pas à prendre au pied de la lettre et n'a rien de réellement sérieux. Mais le plus simple est peut-être de se passer complètement de son smartphone lorsqu’on partage un moment avec quelqu’un ?

Source : comparemymobile