Les Tesla sont un enfer à réparer, Free veut éliminer le réseau cuivre, c’est le récap

Conduire une Tesla est peut-être une expérience incroyable, mais la faire réparer est un enfer, selon une enquête menée auprès des propriétaires. Free affirme que le réseau téléphonique cuivré est un frein à la baisse de la consommation d’énergie. Et des extensions pour Chrome censées enrichir l’expérience des abonnés Netflix espionnent en réalité les utilisateurs. C’est le récap du 31 août 2022.

Demain, vendredi 2 septembre 2022, l’IFA de Berlin ouvrira ses portes. Des nouveautés sont attendues chez plusieurs marques, comme Honor, Asus, Lenovo ou encore Huawei. Dès aujourd’hui, le 1er septembre, les premières présentations auront lieu. Et la rédaction sera présente sur place pour prendre en main les produits dévoilés. Nous posterons des vidéos sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et vous pourrez retrouver des articles complets dans notre fil, sur notre page d’accueil ou en suivant le tag IFA Berlin. En attendant l’abondance d’informations qui se profilent, voici celles qui ont marqué la journée du 31 août.

Il est impossible de réparer une Tesla selon les conducteurs

Les Tesla sont certainement des véhicules très fiables. Cependant, la vie d’une voiture ne se résume malheureusement pas à rouler ou être garée dans un parking. Il y a également des moments où le véhicule doit passer au garage. Soit pour une simple révision. Soit pour une modification. Soit pour une réparation. Et dans le cas de Tesla, réparation, service après-vente et entretien sont un calvaire pour les automobilistes. Une enquête accablante, résumée dans l’article complet, dévoile de nombreuses insuffisantes, alors que le nombre de véhicules vendus par la marque dans le monde a connu une forte croissance en 2021.

Plus de détails : Tesla : les utilisateurs dénoncent l’enfer des réparations

Le réseau cuivré n’est pas économe en énergie selon Free

L’arrêt du réseau cuivré est un sujet porté généralement par Orange. En tant qu’opérateur universel français, Orange (ex France Telecom) se doit d’apporter un service « minimum » à tous les Français. Et cela passe par le réseau cuivré pour lequel la société investit de l’argent pour son entretien (montant qui vient de la redevance payée par tous les opérateurs). Cet argent, Orange préfèrerait l’utiliser pour renforcer son réseau en fibre optique. Voilà pourquoi l’opérateur historique tient tant à s’en débarrasser. Mais le directeur général de Free s’est également exprimé favorablement pour l’abandon du cuivre. Son argument ? Réduire la consommation d’énergie. Explications en suivant le lien.

Plus de détails : Free veut accélérer la fin du réseau cuivre pour réduire la consommation électrique

Des extensions Chrome ciblant les abonnés Netflix volent les données personnelles

McAfee, spécialiste de la sécurité informatique, alerte les utilisateurs sur cinq extensions Chrome à éviter et, si ce n’est pas le cas, à désinstaller de toute urgence. Pourquoi ? Parce qu’elles ne font pas uniquement ce qu’elles promettent de faire. Elles enregistrent les données de navigation des utilisateurs et les vendent. Tout simplement. Pour éviter d’éveiller les soupçons, ces cinq extensions tiennent leurs promesses et fonctionnent parfaitement. Retrouvez avec le lien ci-dessous la liste des cinq extensions.

Plus de détails : Netflix : gare à ces extensions Chrome hyper populaires qui volent vos données de navigation