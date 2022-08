L’extension Netflix Party pour Chrome vole vos données de navigation

Cinq extensions Chrome, dont deux promettent d'ajouter une fonctionnalité de “Watch Party” à Netflix, espionnent votre navigation à des fins monétaires.

Des chercheurs en cybersécurité de McAfee ont repéré cinq extensions pour le navigateur Google Chrome qui adoptent un comportement malveillant. Une fois installées, elles vont surveiller la navigation web des utilisateurs. Cela leur permet de détecter lorsque les victimes se rendent sur un site d'e-commerce, et de modifier un cookie pour faire croire à la plateforme que l'utilisateur est arrivé sur la page par l'intermédiaire d'un lien affilié.

Les pirates qui ont développé ces extensions peuvent ainsi percevoir une commission d'affiliation lorsqu'un achat est réalisé sur un site en ligne. Pour éviter d'être désinstallées ou d'éveiller le soupçon des utilisateurs, ces extensions proposent bel et bien les fonctionnalités qu'elles promettent. Elles constituent un danger pour la vie privée étant donné qu'elles récoltent et exploitent les données personnelles de navigation. Il est donc recommandé de les supprimer sur le champ.

Désinstallez l'extension Netflix Party, elle espionne votre navigation

Au total, les extensions cumulent plus de 1,4 million de téléchargements. Voici les cinq extensions fautives (entre parenthèses leur ID afin de mieux les identifier) :

Netflix Party (mmnbenehknklpbendgmgngeaignppnbe) : 800 000 téléchargements

(mmnbenehknklpbendgmgngeaignppnbe) : 800 000 téléchargements Netflix Party 2 (flijfnhifgdcbhglkneplegafminjnhn) : 300 000 téléchargements

(flijfnhifgdcbhglkneplegafminjnhn) : 300 000 téléchargements Full Page Screenshot Capture – Screenshotting (pojgkmkfincpdkdgjepkmdekcahmckjp) : 200 000 téléchargements

(pojgkmkfincpdkdgjepkmdekcahmckjp) : 200 000 téléchargements FlipShope – Price Tracker Extension (adikhbfjdbjkhelbdnffogkobkekkkej) : 80 000 téléchargements

(adikhbfjdbjkhelbdnffogkobkekkkej) : 80 000 téléchargements AutoBuy Flash Sales (gbnahglfafmhaehbdmjedfhdmimjcbed) : 20 000 téléchargements

Comme souvent, il s'agit d'extensions utilitaires. Les deux plus populaires permettent d'organiser des sessions de visionnage de Netflix à plusieurs à distance, une fonctionnalité que l'on retrouve nativement sur Disney+ ou Amazon Prime Video, mais absente de Netflix, d'où le besoin d'un service externe. Notez qu'il existait bien une extension Chrome légitime appelée Netflix Party, mais que celle-ci a depuis été rebaptisée Teleparty, prenant en charge les “Watch Party” sur Disney Plus, Hulu, HBO Max, Amazon Prime Video et même YouTube en plus de Netflix.

Les deux extensions Netflix Party ont été supprimées du Chrome Web Store, mais vous devez les supprimer manuellement de votre navigateur si vous les aviez déjà installées.

Source : McAfee