Les Tesla Model S proposent désormais un intérieur en cuir vegan à 30 000 euros

Les Tesla Model S viennent de se doter d’un tout nouvel intérieur en cuir vegan. Confectionné par la société Von Holzhausen, il faudra tout de même débourser environ 30 000 euros pour en équiper sa nouvelle voiture. À ce prix, le conducteur peut s’assurer d’obtenir l’intérieur le plus écologique disponible sur les voitures du constructeur.

Tesla propose depuis un certain temps déjà temps d’équiper sa Model S d’un intérieur en cuir vegan. L’intérêt pour le conducteur est double : s’assurer que sa voiture soit la plus respectueuse de l’environnement possible, tout en évitant de participer à la souffrance animale. Le tout, pour un rendu qui ne diffère que très peu du cuir classique. Von Holzhausen, fabricant de selleries vegan, a donc décidé d’apporter sa pierre à l’édifice.

La firme vient en effet de présenter un tout nouvel intérieur pensé pour les Model S, confectionné à partir de cuir de bambou. Intelligemment baptisé « Bambu », celui-ci se veut plus respectueux encore de l’environnement. Ainsi, aucun matériau neuf n’intervient durant la production et l’ensemble du bambou utilisé est entièrement recyclé. De plus, le cuir est biodégradable et résistant à l’eau, aux tâches et aux griffures.

L’intérieur vegan des Model S est impressionnant, mais coûte un bras

Le résultat se veut particulièrement proche du cuir animal, pour un aspect qui trompera certainement plus d’un. Pour couronner le tout, la matière ne pèse que le tiers du poids du cuir classique. Seul bémol à ce nouvel intérieur : son prix. Ainsi, il faudra amputer son portefeuille de 30 000 euros pour équiper sa voiture de ce dernier. La qualité certes, mais pas à n’importe quel prix.

Sur le même sujet : Les Tesla Model S et X peuvent désormais détecter les nids de poule et ajuster leurs suspensions

Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes, pour des intérieurs disponibles en cinq coloris : rouge, rouge foncé, noir, gris et caramel. À noter qu’il est également possible de l’installer sur une voiture déjà en votre possession, et non seulement à l’achat d’un nouveau modèle. Enfin, si vous souhaitez constater le résultat par vous-même, sachez que l’intérieur est actuellement exposé au Petersen Automotive Museum, à Los Angeles.