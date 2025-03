Tesla licencie un cadre pour avoir critiqué les actions d’Elon Musk

Tesla fait à nouveau parler de lui pour des raisons controversées. L'entreprise aurait licencié un de ses managers suite à une publication sur LinkedIn critiquant les blagues à connotation nazie d'Elon Musk, selon un rapport du New York Times. Cet incident soulève des questions sur la liberté d'expression au sein de l'entreprise et le comportement de son PDG.

Jared Ottmann, ingénieur et manager travaillant avec les fournisseurs de batteries de Tesla depuis six ans, a exprimé son mécontentement face aux récents commentaires de Musk sur les réseaux sociaux. Suite au geste controversé de Musk dont tout le monde se souvient lors de l'inauguration du président Trump, perçu par certains comme un salut nazi, le milliardaire a publié un tweet contenant des jeux de mots faisant référence à des figures notoires du régime nazi. Ottmann a partagé ce tweet sur LinkedIn, accompagné d'un commentaire critique, soulignant que le comportement de Musk était « bien documenté » et déplorant le silence de Tesla face à ces agissements.

Dans sa publication, Ottmann a révélé avoir soulevé ces préoccupations en interne à plusieurs reprises depuis 2022, auprès des managers, des ressources humaines, du service juridique et des relations avec les investisseurs. Malgré un soutien personnel de ses collègues, il a constaté que l'entreprise restait muette face aux agissements de son PDG. Quelques jours après cette publication, Ottmann a été licencié, une décision qu'il attribue directement à sa prise de position publique.

La liberté d'expression en question chez Tesla

Ce licenciement soulève évidemment des interrogations sur la culture d'entreprise de Tesla et la tolérance d'Elon Musk face aux critiques. Malgré ses déclarations en faveur de la liberté d'expression absolue, Musk semble peu enclin à accepter la dissidence au sein de ses entreprises. Ce n'est pas la première fois que des employés sont sanctionnés pour avoir exprimé leur désaccord avec le comportement du PDG. En 2022, neuf employés de SpaceX avaient été licenciés après avoir critiqué les blagues de Musk sur une plainte pour harcèlement sexuel le concernant.

L'incident met en lumière la tension croissante entre l'image publique d'Elon Musk, ses actions sur les réseaux sociaux, et les valeurs que ses entreprises prétendent défendre. Il soulève également des questions sur l'impact de ce type de comportement sur le recrutement et la rétention des talents chez Tesla.