Les specs de la GeForce GTX 1650 Ti de Nvidia dévoilées par un benchmark

Après de longs mois sans nouvelle, la GeForce GTX 1650 Ti de Nvidia fait à nouveau parler d’elle en apparaissant dans les bases de données d’un benchmark, dévoilant au passage quelques spécifications techniques. La carte entrée de gamme fait mieux que la version classique de la GTX 1650.

Le renouvellement des cartes graphiques de Nvidia se poursuit petit à petit. En avril dernier, le fondeur a présenté les GTX 1650. Elle suivait alors les GTX 1660 et 1660 Ti. En octobre dernier, la firme a poursuivi avec les GTX 1650 Super et 1660 Super. Il manque donc encore à l’appel la GTX 1650 Ti, une hypothétique carte graphique coincée entre la GTX 1650 et GTX 1650 Super. Des rumeurs, datant d’avril 2019, affirmaient qu’elle était elle aussi en développement. Puis, plus aucune nouvelle.

Cette semaine, un leaker a dévoilé sur Twitter une capture d’écran qui ressemble à un rapport émis par Geekbench, un outil de benchmark usuel pour smartphone, mais aussi sur ordinateur. Le rapport concerne une configuration signée Lenovo dotée d’une carte graphique basée sur la GeForce GTX 1650 Ti. L’occasion non seulement de découvrir que la carte serait toujours prévue dans les plannings du fondeur américain, mais aussi d’apprendre quelques détails à son sujet.

16 multiprocesseurs et 4 Go de GDDR6

D’abord, la carte serait basée sur la même architecture Turing que les cartes précédentes. Et plus précisément la TU117. La GTX 1650 Ti disposerait de 16 multiprocesseurs, intégrant 1024 coeurs. Soit le nombre maximal de coeurs disponibles sur l’architecture TU117. Des chiffres à comparer à ceux de la GTX 1650 classique : 14 multiprocesseurs pour 896 coeurs.

La GTX 1650 Ti fonctionnerait à 1,49 GHz. Mais il s’agit certainement d’une cadence améliorée. Enfin, la carte profiterait de 4 Go de mémoire dédiée, certainement au format GDDR6. Côté score, la carte graphique obtient, avec l’aide de la configuration plutôt élevée (basée sur un Core i7 hexacore cadencé à 2,6 GHz et 16 Go de mémoire vive), un score de 44 246 points sur les tests OpenCL de Geekbench 5. C’est un score légèrement plus élevé que celui de la GTX 1650 classique. Reste à attendre que la carte soit officialisée pour en savoir un peu plus.

Source : Tom’s Hardware