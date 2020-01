Nvidia RTX 3070 et 3080 : découvrez leur fiche technique !

Les Nvidia RTX 3070 et 3080 se dévoilent enfin. Le site chinois Mydrivers, relayé par nos confrères du site Gizchina, ont publié la fiche technique des deux prochaines cartes graphiques du constructeur. Parmi les améliorations notables, une nouvelle architecture appelée Ampere, gravée en 7 nm.

Nvidia l’avait annoncé, l’année 2020 sera marquée par l’arrivée d’une nouvelle gamme de carte graphique : les Geforce RTX 3000. Ces GPU inédits vont être basés sur une architecture flambant neuve appelée Ampere. Exit la gravure en 12 nm de l’architecture Turing et faites place à du 7 nm, comme on peut le retrouver chez AMD et ses GPU Navi.

C’était pour l’instant les seules informations dont nous disposions à leur sujet. Or, le site chinois Mydrivers, relayé par nos confrères du site Gizchina, a dévoilé ce 20 janvier les premiers détails techniques des RTX 3070 et 3080. Selon toute vraisemblance, ces deux cartes feront partie de l’offre haut de gamme de la famille Ampere. Ces deux GPU, appelés GA103 et GA104, équiperont donc respectivement la RTX 3080 et la RTX 3070. Voici les spécificités techniques révélés par ces documents :

GA 104 Geforce RTX 3070 : entre 8 et 16 Go de VRAM DDR6, 3072 processeurs de flux, 48 SMs (multiprocesseurs de flux), bus mémoire de 256 bits

GA 103 Geforce RTX 3080 : entre 10 à 20 Go de VRAM DDR6, 3840 processeurs de flux, 60 SMs, bus mémoire de 320 bits

Ces fiches techniques sont au demeurant impressionnantes et si elles étaient avérées, les RTX 3070 et 3080 apporteraient des améliorations significatives par rapport aux précédent modèles, ne serait-ce qu’en quantité de VRAM. En titre de comparaison, la RTX 2080 Super n’offre « que » 8 Go de mémoire GDDR6. Une broutille comparée au 20 Go de VRAM DDR6 maximum offerte par cette future Geforce RTX 3080.

Pour en savoir plus sur ces nouvelles cartes graphiques, il faudra attendre la tenue du GTC, le GPU Technology Conference, qui se tiendra du 22 au 26 mars 2020. Cet événement sert depuis quelques années de vitrine pour la marque, qui entre conférences, débats et expérimentations, en profite pour présenter ses nouveaux produits au grand public et aux professionnels de la Tech.

