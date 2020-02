AMD Radeon RX 5950 XT : présentation officielle le 5 mars 2020

AMD pourrait dévoiler la Radeon RX 5950 XT le 5 mars 2020 lors de la conférence de présentation de ses résultats financiers. Orientée haut de gamme, la nouvelle carte graphique serait basée sur l’architecture RDNA 2 et équipée d’une puce NAVI gravée en 7 nm. Découvrez toutes les informations déjà disponibles.

AMD s’apprête à présenter une nouvelle carte graphique haut de gamme, rapportent nos confrères de TweakTown ce 8 février 2020. Baptisée Radeon RX 5950 XT, la carte serait la star d’une présentation organisée le 5 mars 2020, le « Financial Analyst Day » (le jour des analystes). Ce jour là, Lisa Su, PDG et présidente d’AMD, révélera aussi les résultats financiers de la firme de Santa Clara.

Voici un premier aperçu de la fiche technique de la Radeon RX 5950 XT d’AMD

Selon les informations obtenues par TweakTown, la Radeon RX 5950 XT serait dotée d’une puce NAVI 7 nm basée sur l’architecture RDNA2, une mise à niveau très attendue de l’architecture RDNA. La firme américaine a déjà teasé l’arrivée de ce refresh lors de la présentation de ses derniers résultats financiers en fin janvier. Selon TweakTown, la Radeon RX 5950 XT aurait aussi droit à 80 CU pour 5120 SP. Enfin, AMD proposerait aussi le GDDR6 ou le HBM2 en options. Du reste, la carte graphique serait compatible avec le Ray Tracing, la technique de calcul permettant de profiter d’images de synthèse ultra réalistes.

Grâce à cette nouvelle carte graphique ultra haut de gamme, AMD va venir concurrencer la RTX 2080 Ti de son rival Nvidia. Aux dernières nouvelles, AMD lancerait la Radeon RX 5950 XT sur le marché plusieurs mois après sa présentation du 5 mars. On vous en dit plus dès que possible sur les prochaines cartes graphiques d’AMD. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : TweakTown