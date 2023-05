Les smartphones bientôt obsolètes, Windows 11 se dote de nouvelles fonctionnalités, c’est le récap’ de la semaine.

Un nouvel accessoire basé sur l’IA, une mise à jour de Windows 11 riche en nouveautés, un défaut matériel sur le Pixel 7 Pro, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que nos smartphones pourraient être évincés par ce nouvel appareil révolutionnaire basé sur l’intelligence artificielle, Windows 11 se met à jour et s’offre un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et les utilisateurs du Pixel 7 Pro se plaignent d’un bouton de volume qui ne cesse de se décrocher. Cette semaine, on vous raconte aussi l’histoire de ce technicien de raccordement fibre séquestré par l’un de ses clients.

Face à l’IA, même nos smartphones deviendront obsolètes

Me Chaudhri a profité d’un TED talk pour dévoiler la vidéo de la démonstration d’un accessoire minuscule qui pourrait rendre les smartphones obsolètes. En effet, le fondateur d’Humane a présenté son petit boitier sans écran, basée sur l’intelligence artificielle, qui intègre un projecteur, un haut-parleur et une caméra. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la vidéo de cette technologie du futur quasiment invisible.

Un technicien séquestré pendant son raccordement fibre

C’est à Boulogne-sur-Mer qu’un technicien de raccordement fibre a été pris en otage par l’un de ses clients. Le jeune homme intervenait chez un homme de 77 ans lorsque le septuagénaire a décidé de le séquestrer car il n’était pas satisfait par son travail. La victime a fini par s’échapper par la fenêtre et l’agresseur a écopé d’une peine de 5 mois de prison ferme.

Pixel 7 Pro : le bouton de volume ne cesse de se décrocher

Le Pixel 7 Pro est un smartphone haut de gamme qui souffre d’un défaut matériel particulièrement pénible. En effet, le bouton de volume se décroche fréquemment. De nombreux utilisateurs du téléphone premium de Google se sont plaints de cette défaillance matérielle, mais la firme de Mountain View n’a pas encore proposé de solution aux propriétaires du Pixel 7 Pro.

On adore la nouvelle mise à jour de Windows 11

Si vous êtes Insiders de Microsoft, vous pouvez d’ores-et-déjà télécharger la nouvelle mise à jour de Windows 11 et découvrir ses nombreuses nouveautés. La Build 22621.1776 (KB5026446), qui est la plus importante de ces derniers mois, corrige de nombreux bugs et propose de nouvelles options inédites. N’hésitez pas à jeter un œil à la liste des nouveautés les plus importantes dans notre actu dédiée.

NOS TESTS DE LA SEMAINE

Asus ROG Ally : un produit agréable mais pas indispensable

Si l’on adore son joli design et son écran de qualité, on regrette que la ROG Ally soit si chère, d’autant que son autonomie est très mauvaise et que son interface est moyenne. La partie audio est très réussie et c’est une console portable suffisamment puissante pour supporter des gros jeux. Attention, la sacoche de transport n’est pas fournie.

Zelda Tears of the Kingdom : un jeu d’aventure exceptionnel

Ce nouveau Zelda est tout simplement magnifique ! On adore son terrain de jeu, encore plus vaste, ses nouveaux pouvoirs et son scénario vraiment complet. Les surprises sont au rendez-vous et la version française est excellente. Lors de notre test, nous avons été conquis par la variété des missions et ravis de constater que certains gros défauts de Breath of the Wild avaient été corrigés. Attention toutefois, Tears of the Kingdom peut s’avérer trop complexe pour certains profils de joueur.

Pixel 7a : un nouveau smartphone de qualité chez Google

Avec son excellent rapport qualité/prix, son duo de caméras efficace et son très bel écran, le Pixel 7a devrait séduire de nombreux consommateurs. C’est un smartphone fluide et nous avons apprécié son petit format, agréable en main. Au cours de notre test, nous avons été toutefois déçus par son autonomie et sa puissance de charge, limitée à 18W. À noter que le bloc de charge n’est pas fourni avec l’appareil.

Huawei P60 Pro : l’absence des GMS de Google est toujours aussi pénible

Si l’on adore le design élégant du P60 Pro, ainsi que sa plateforme puissante ou encore sa très bonne autonomie, on regrette l’absence des GMS de Google et la présence de publicités dans l’interface. Huawei propose ici un smartphone encore trop cher par rapport à la concurrence, d’autant que le P60 Pro a tendance à surchauffer et que les performances ne sont pas toujours stables.

Poco F5 Pro : un milieu de gamme très séduisant

Si vous cherchez un smartphone à moins de 600 euros, le Poco F5 Pro pourrait vous séduire. On adore son écran QHD+, sa recharge rapide efficace et l’excellent son délivré par les hauts parleurs. C’est un smartphone équilibré qui vous offre même la possibilité de faire de bonnes photos, à condition de ne pas être en basse luminosité.

