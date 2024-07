Les robotaxis de Tesla pourront se nettoyer tout seul, tout est expliqué dans ce brevet

Tesla a récemment déposé un brevet pour un système de désinfection automatique destiné à ses futurs robotaxis autonomes. Cette technologie vise à améliorer la sécurité sanitaire de ses véhicules partagés en utilisant divers capteurs et méthodes de désinfection.

Les robotaxis de Tesla représentent une avancée majeure dans le domaine de la mobilité urbaine. Conçus pour être entièrement autonomes, ces véhicules promettent de transformer nos déplacements en offrant un moyen de transport sûr et efficace. Ce projet incarne le futur du transport urbain selon la vision d'Elon Musk et devrait être présenté officiellement le 8 août 2024.

Alors que des maquettes du robotaxi nous ont montré un intérieur épuré, sans volant ni pédales, conçu pour maximiser l'espace et le confort des passagers. Récemment, Tesla a publié des informations supplémentaires sur ce dernier dans un nouveau brevet. Celui-ci nous donne un aperçu des technologies qui seront utilisées dans ce véhicule, en particulier en matière de désinfection et de maintenance automatique. Ces innovations visent à garantir un environnement propre et sain, un aspect crucial pour les moyens de transports partagés dans notre époque post-COVID 19.

Tesla a déposé un brevet intitulé “Contrôle des conditions environnementales dans les espaces clos“. Il décrit un système de désinfection automatique qui utilise divers capteurs pour surveiller l'environnement intérieur du véhicule et activer des routines de désinfection selon les cas détectés. On y retrouve des capteurs d'image, acoustiques, thermiques, de pression, capacitifs (pour détecter les occupants), de radiofréquence ou de gaz.

Par exemple, un capteur thermique peut identifier une augmentation soudaine de la température due à la présence de pathogènes, tandis qu'un capteur acoustique peut détecter les sons d'une toux. Le système de désinfection approprié s'activera et utilisrae des technologies comme les lumières UV et un système de chauffage pour désinfecter les surfaces et l'air à l'intérieur des véhicules.

De plus, le système programme des routines de désinfection approfondies lorsque le véhicule est inoccupé. Après avoir déposé un passager dans un lieu sensible comme un hôpital, des protocoles supplémentaires sont activés automatiquement. Le robotaxi peut également se diriger vers une station de désinfection équipée de robots pour un nettoyage complet.

$TSLA #Robotaxi

Tesla's patent WO2023/163943A1 presents a system and method for automatically sanitizing enclosed spaces, particularly vehicle interiors, that can be shared by multiple people.

The core of this patent is detecting the current environmental conditions of the… pic.twitter.com/Mh5Q6oITak

— SETI Park (@seti_park) June 30, 2024