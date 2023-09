Les Redmi Note 13 se révèlent, le Cybertruck de Tesla est impossible à rayer, c’est le récap’ !

Les Redmi Note 13 de Xiaomi révèlent leur design en images, Tesla veut un Cybertruck insensible aux rayures ou presque, Google Photos peut garder vos clichés sensibles dans le cloud, voici le récapitulatif des actualités.

Que s'est-il passé dans le merveilleux monde de la Tech ce jeudi ? Suite à la sortie de l'iPhone 15, les premiers benchmarks arrivent, et celui de l'iPhone 15 Pro n'affiche pas un résultat impressionnant. Les navigateurs Web ont également dû se mettre à jour en urgence pour corriger une faille de sécurité qui les touchait tous, c'est rare. Enfin, on apprend que les données de 14 millions de clients Free ont été mises en vente sur le Dark Web. Et maintenant, voici le résumé des 3 actualités les plus importantes du 14 septembre 2023.

Admirez les Redmi Note 13 de Xiaomi en images

La nouvelle génération de Redmi Note arrive bientôt et on en est déjà à la série 13. Xiaomi profite de l'attente pour montrer à quoi ressembleront ses prochains smartphones. L'idée semble de réduire l'écart entre les appareils milieu et haut de gamme, avec un design plutôt classieux. Le Redmi Note 13+ proposera d'ailleurs un écran incurvé, ce qui est normalement réservé aux smartphones plus chers.

Le Cybertruck de Tesla sera impossible à rayer, ou presque

Le futur pickup de Tesla pourrait bien être particulièrement résistant. Elon Musk lui-même annonce qu'en option, le Cybertruck serait couvert d'un revêtement en carbure de tungstène. Le matériau est connu pour être spécialement anti-rayures (mais pas que). Vous avez peur que quelqu'un abîme votre véhicule avec une clé ? En soi, il peut… À condition que sa clé soit en diamant.

Google Photos veut garder vos photos sensibles dans le cloud

Avec Google Photos, vous avez déjà l'habitude d'envoyer vos photos de vacances et vos selfies dans le cloud. Désormais, vous pouvez aussi lui confier les clichés que vous avez déclaré comme “sensibles”. En temps normal, ils sont conservés localement, sur votre smartphone, dans un dossier protégé par un mot de passe. Maintenant, rien de vous empêche de mettre ce dossier dans le cloud pour le consulter de n'importe quel appareil.

