ChatGPT : l’IA trouve une maladie que 17 médecins n’ont pas reconnue

En 3 ans, une mère de famille consulte 17 médecins pour les douleurs chroniques de son fils. Personne ne trouve ce qu'il a. Elle pose la question à ChatGPT qui donne le bon diagnostic du premier coup.

Alex a 4 ans pendant la crise sanitaire de 2020. Sa mère, Courtney, a acheté une structure gonflable pour lui et son 2 enfant. Mais très vite, Alex doit arrêter de jouer : il commence à avoir très mal. Sa nourrice doit lui donner de l'ibuprofène tous les jours, sans quoi il se tord de douleur. Rapidement, l'enfant se met à mâcher tout ce qu'il lui tombe sous la main. Courtney l’emmène chez le dentiste, et c'est le début d'un défilé de médecins pour comprendre ce qui arrive au petit Alex.

Le dentiste ne trouve rien. Mais comme Alex grince des dents, il se dit qu'un orthodontiste devrait jeter un œil. Ce dernier voit que l'enfant a un palais trop petit pour sa bouche, ce qui peut causer des difficultés respiratoires pendant le sommeil notamment. Ça expliquerait pourquoi Alex est toujours fatigué. Mais le traitement proposé n'arrange rien. Il grandit peu, commence à boiter et avoir très mal à la tête. Alex enchaîne les rendez-vous avec des neurologues, pédiatres ou des spécialistes des troubles musculo-squelettiques. En 3 ans, 17 praticiens ne parviennent pas à mettre un nom sur ce qu'il a.

ChatGPT pose un diagnostic que 17 médecins ne sont pas parvenus à trouver

En désespoir de cause, Courtney ouvre un compte sur ChatGPT. Dans la case prévue pour poser sa question, elle écrit tout : les symptômes, les comptes-rendus des consultations, les résultats des IRM… Quelques secondes plus tard, l'IA répond qu'il pourrait s'agir du syndrome de la moelle attachée. La mère de famille se rend chez un neurologue, lui montre les scanners et suggère la maladie. Le médecin confirme, ChatGPT avait raison.

Alex a depuis subi une intervention chirurgicale et se remet doucement. Il n'a plus mal. Évidemment, l'idée n'est pas de se passer des médecins pour poser des diagnostics à partir de maintenant. L'intelligence artificielle, même si elle devient de plus en plus performante, peut se tromper. Et dans le cas de la santé, les conséquences peuvent être graves.

Comme le rappelle le docteur Jesse M. Ehrenfeld, membre de l'AMA (Association Américaine de Médecine) : “Tout comme nous exigeons la preuve que les nouveaux médicaments […] sont sûrs et efficaces, nous devons également insister sur les preuves cliniques de la sécurité et de l’efficacité des nouvelles applications de soins basées sur l’IA”.

Source : Today