Chrome, Firefox, Edge : ce codec défectueux expose une faille critique, faites vite la mise à jour

Chrome, Firefox, Edge et Brave, tous les éditeurs de navigateurs Internet ont publié un message d’alerte pour enjoindre les internautes à mettre à jour leur browser. C’est assez rare pour être souligné et c’est la confirmation que le problème est grave.

D’après le site Stack Diary, la faille critique référencée sous CVE-2023-4863 permettrait à un hacker de prendre le contrôle de votre système en exploitant un bug qui lui permettrait d’écrire (et par la suite de l’exécuter) en dehors de la mémoire tampon qui lui est allouée à travers une page Web malicieuse. Les compagnies comme Microsoft dont les navigateurs sont basés sur Chromium ont d’ores et déjà publié des correctifs pour leur produit. Elles vous recommandent donc d’effectuer la mise à jour au plus vite.

La faille CVE-2023-4863 est d’autant plus grave qu’elle concerne le code source utilisé pour afficher les fichiers en WebP, un format d’images développé par Google qui s’est généralisé sur les sites et applications Web. Cela dit, les navigateurs ne sont pas les seuls logiciels à être affectés par ce bug. Comme le format WebP est devenu un standard de facto pour la qualité de sa compression, il est pris en charge par de nombreux logiciels de dessin ou de retouche. Selon Stack Diary, « les logiciels d’Affinity, Gimp, Inkscape, LibreOffice, Telegram, Thunderbird, ffmpeg, et beaucoup, beaucoup d’applications Android ainsi que des applications multi-plateformes construites avec Flutter » ou Electron.

Le codec WebP expose une faille qui met en danger des milliards d'internautes, mettez votre navgateur à jour !

Les cybercriminels peuvent théoriquement utiliser cette faille pour frapper les PC mais aussi les smartphones. Vous pouvez donc vous attendre à un déferlement de mises à jour logicielles pour des programmes de tous genres et sur toutes les plateformes. À l’heure qu’il est, c’est probablement le branle-bas de combat chez tous les éditeurs, car de l’avis des analystes, la faille est activement exploitée en ce moment même.

Si vous n’êtes pas trop certains de la version de votre navigateur, voici la liste des correctifs de sécurité déjà disponibles :

Chrome version 116.0.5846.187 sur Mac et Linux et Chrome version 116.0.5845.187/.188 pour Windows