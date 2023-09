Non, les écrans ne sont pas si dangereux que ça pour les enfants selon l’Inserm

Contrairement aux croyances tenaces, exposer les enfants aux écrans n'est pas si nocif pour leur développement. D'autres facteurs entrent en compte pour qu'il y ait un impact négatif.

C'est une croyance qui a la vie dure : exposer les enfants aux écrans aurait un impact négatif sur leur développement. Et cette idée ne sort pas d'une discussion de comptoir. Il y a quelques années, l'Organisation Mondiale de la Santé conseillait d'interdire tous les écrans avant 5 ans. Une annonce parmi d'autres qui rapidement ont créé une vision globale assez alarmiste du phénomène. Pourtant, après de nombreuses études, le monde scientifique s'accorde pour dire que la réalité est beaucoup plus modérée.

Publiée cette semaine dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry, une étude au long cours de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale en France) renforce cette position. Elle a été menée sur 14 000 enfants suivis sur plusieurs années : à 2 ans, 3 ans et demi et 5 ans et demi. La conclusion est sans appel : il y a un lien “limité” entre l'exposition aux écrans et le développement intellectuel. Pour un impact négatif, d'autres facteurs sont à intégrer.

Regarder un écran n'est pas aussi nocif pour les enfants qu'on le croit

Les chercheurs expliquent que c'est “le contexte dans lequel sont utilisés les écrans et non seulement le temps d’écran [qui] joue sur le développement cognitif des enfants”. Ils notent qu'aux “âges de 3,5 et 5,5 ans, le temps d’exposition aux écrans était associé à de moins bons scores de développement cognitif global, en particulier dans les domaines de la motricité fine, du langage et de l’autonomie. […] Cependant, lorsque les facteurs relatifs au mode de vie et susceptibles d’influencer le développement cognitif étaient pris en compte […], la relation négative se réduisait et devenait de faible magnitude”.

Lire aussi – La Chine propose de limiter à deux heures par jour le temps d’utilisation des smartphones par les enfants

Ce qu'il faut comprendre, c'est que le simple fait de regarder un écran ne va pas en soi retarder le développement de l'enfant. C'est surtout le moment où il y est exposé et la manière dont il le regarde qui va jouer. L'étude montre par exemple qu'il faut éviter de regarder la télévision pendant les repas. L'appareil capte “l'attention des membres de la famille, interfère avec la qualité et la quantité des interactions entre les parents et l’enfant. Or, celle-ci est cruciale à cet âge pour l’acquisition du langage”.

Source : The Media Leader