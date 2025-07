Le Xiaomi 16 va booster vos appels vidéo et selfies grâce à sa nouvelle caméra frontale

La série Xiaomi 16 se précise à travers de nouvelles fuites. Les modèles les plus haut de gamme vont bénéficier d’une amélioration très attendue. Et la date de lancement semble déjà fixée.

Les smartphones haut de gamme ne se contentent plus de simples mises à jour techniques. Chaque année, les grandes marques cherchent à se démarquer avec des nouveautés visuelles ou des fonctions originales. Xiaomi suit cette tendance avec sa future série Xiaomi 16, qui promet des choix audacieux, notamment en matière de design et de photo.

Déjà évoquée à travers plusieurs fuites depuis début juillet, la gamme Xiaomi 16 devrait être officiellement présentée en Chine fin septembre. Selon les sources, dont Experience More et Digital Chat Station sur Weibo, les modèles pourraient même être disponibles dès la première semaine d’octobre, pour coïncider avec la Golden Week, une période stratégique pour les ventes. Le constructeur aurait également prévu d’être le premier à intégrer la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 4, désormais appelée Snapdragon 8 Elite 2. Cette annonce placerait Xiaomi en avance sur ses concurrents directs, notamment Vivo et OnePlus. Elle permettrait aussi à la marque de renforcer sa position sur le segment premium.

Xiaomi installe un capteur selfie de 50 MP sur les modèles 16 Pro et 16 Ultra

La grande nouveauté se situe à l’avant des modèles les plus premium. Le Xiaomi 16 Pro, et peut-être aussi le 16 Ultra, seraient équipés d’un nouveau capteur frontal de 50 mégapixels. Il remplacerait l’actuel capteur 32 MP utilisé dans la génération précédente. Un tel capteur devrait améliorer la netteté des autoportraits, notamment dans des conditions de faible luminosité. On ne sait pas encore si le modèle standard, le Xiaomi 16, bénéficiera de cette mise à jour. L’objectif serait aussi d’offrir une meilleure qualité en visioconférence, de plus en plus utilisée au quotidien.

Ce changement s’ajoute à d’autres innovations attendues, comme un écran arrière sur certaines versions et le maintien du partenariat avec Leica pour le traitement photo. Xiaomi chercherait ainsi à séduire les amateurs de photographie mobile, mais aussi les utilisateurs exigeants en matière de selfie. Le positionnement de cette nouvelle série montre clairement une volonté de concurrencer les leaders du marché, notamment Apple et Samsung, sur tous les terrains. Le constructeur semble miser sur un ensemble d’améliorations concrètes plutôt qu’un design radicalement nouveau.