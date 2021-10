Vous trouvez les normes USB-C incompréhensibles ? Ça ne va pas s’arranger avec les nouveaux logos

L’USB-C se dote de nouveaux logos. L’objectif ? Mettre au clair les différences entre toutes les normes, qui peuvent rapidement perdre les consommateurs n’ayant pas les clés de compréhension nécessaires. Malheureusement, on doute fort du succès de l’opération.

Malgré les efforts de l’Union européenne pour uniformiser les chargeurs d’appareils, notamment auprès d’Apple, celle-ci ne pourra rien faire contre la multiplicité des normes concernant le protocole USB-C. Certification, puissance, transfert, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver pour l’utilisateur qui cherche simplement à s’acheter un nouveau câble. Aussi, le groupe USB Implementers Forum fait de son mieux pour clarifier la chose.

Dans un communiqué de presse, ce dernier annonce l’arrivée de nouveaux logos, censés faciliter la labellisation des chargeurs. Ces derniers représentent un câble avec la mention « certifié », la puissance de charge et la vitesse de transfert. Toutefois, malgré le fait que les logos « indiquent clairement la prise en charge de 60W ou 240W comme définie par la spécification USB Power Delivery 3.1 », pas sûr qu’on y voit beaucoup plus clair.

Les nouveaux logos USB-C sont plus clairs, mais pas plus compréhensibles

« Avec les nouvelles capacités d’alimentation plus élevées permises par la spécification USB PD 3.1, qui débloque jusqu’à 240W sur un câble et un connecteur USB Type-C, l’USB-IF a vu une opportunité de renforcer et de simplifier davantage son programme de logo certifié pour l’utilisateur final », explique son président Jeff Ravencraft.

« Grâce à nos nouveaux logos, les consommateurs peuvent facilement identifier les performances USB4 et les capacités USB Power Delivery des câbles USB-C certifiés, qui prennent en charge un écosystème toujours plus vaste d’appareils électroniques grand public, des ordinateurs portables et des smartphones aux écrans et aux chargeurs. »

Reste à savoir si le grand public arrivera à s’y retrouver grâce à ces nouveaux logos. Bien qu’ils affichent clairement les performances du chargeur, ils manquent de symboles plus compréhensibles aux consommateurs n’ayant pas été sensibilisé à la question. Autrement dit, ils n’empêcheront pas de prendre le premier venu lorsque l’on ne sait pas exactement ce que l’on cherche.

Source : USB Implementers Forum