Les possesseurs d’iPhone 12 passeront au Xiaomi 13, selon ce PDG chinois

Selon le président de Xiaomi, certains utilisateurs chinois d'iPhone 12 seraient passé avec bonheur au Xiaomi 13. Une conversion jusqu'alors impensable pour les adorateurs de la marque à la pomme.

Avec ses Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra, Xiaomi a bien l’intention de faire jeu égal avec Apple et Samsung dans le domaine des smartphones haut de gamme. Les possesseurs d’iPhone sont connus pour être particulièrement fidèles à la marque à la pomme. Cela dit, la firme de Cupertino a perdu un peu de sa superbe en 2022, les ventes d’iPhone 14 et 14 Plus étant pour le moins décevantes. Selon Lei Jun, PDG de Xiaomi, ce faux pas encouragera les utilisateurs d’iPhone à aller voir ce qui se fait chez la concurrence.

Selon le directeur de la compagnie chinoise, les Xiaomi 13 et 13 Pro ont des arguments pour bousculer la concurrence. Il affirme même que de nombreux possesseurs d’iPhone 12 les auraient déjà adoptés. Leur puce Snapdragon 8 Gen 2 propose des performances supérieures à celles des appareils équivalents de Samsung et d’Apple, le tout à un tarif plus abordable.

Comparé à l'iPhone 12, le Xiaomi 13 propose une charge plus rapide, de meilleures performances et une surcouche personnalisable

À en croire Me Lei, deux critères ont convaincu les possesseurs d’un iPhone 12 d’abandonner Apple : la charge rapide et la qualité du signal des Xiaomi 13 et 13 Pro. Il mentionne ainsi que les nouveaux convertis au Xiaomi 13 apprécient particulièrement la charge rapide filaire de leur appareil. Quand un iPhone 12 met (théoriquement) deux heures ou plus pour faire le plein, les Xiaomi 13 mettent 15 minutes pour atteindre les 100 % (pour le modèle 13 Pro, avec le chargeur 120 W).

Ils soulignent également la qualité de réception du Xiaomi 13. Le son et le volume seraient excellents, quelle que soit la couverture réseau ou le lieu où est passé un appel. De plus, le passage d’iOS 16.2 à Android semble s’être faite sans accroc, les nouvelles fonctionnalités et l’interface de la surcouche logicielle MIUI 14 du constructeur, ayant sans doute facilité la transition. Ces arguments suffiront-ils à convaincre les possesseurs d’iPhone 12 à acheter un Xiaomi 13 ou 13 Pro ? Il faudra attendre un peu pour en avoir confirmation. Apple a appris de l’échec de ses iPhone 14 et compte faire mieux avec les iPhone 15, dont le lancement est prévu pour septembre 2023.

Source : Gizchina