Apple fait un flop avec les ventes de l’iPhone 14 Plus, changement de stratégie pour l’iPhone 15

Insatisfait des ventes de son iPhone 14 Plus, Apple serait en train de songer à adopter une approche de commercialisation différente en 2023 pour la série iPhone 15. Deux options seraient majoritairement envisagées.

Quelques mois après la sortie de l'iPhone 14 Plus, le constat est amer pour Apple : le smartphone n'a pas été en mesure de convaincre le public et ses ventes sont bien plus faibles que ce qu'avait anticipé la marque à la pomme. Si bien que l'avenir de ce tout modèle serait déjà menacé.

Apple plancherait sur une stratégie différente pour ses iPhone 15, assure une source coréenne déjà à l'origine de précédents leaks. Les mobiles devraient encore être au nombre de quatre, comme c'est le cas depuis quelques années, mais avec des changements opérés autour de l'iPhone 15 Plus.

Plus de différences entre iPhone 15 et iPhone 15 Pro ?

La première possibilité envisagée serait de réduire le prix de l'appareil. Pour rappel, l'iPhone 14 Plus est vendu au prix de 1 169 euros en France pour la version avec le moins de stockage (128 Go), soit presque autant qu'un iPhone 13 Pro Max à l'époque de sa sortie. L'iPhone 14 Plus coûte 150 euros plus cher que l'iPhone 14 classique, alors qu'il propose seulement un écran plus grand et une batterie plus importante. Des performances à la photo en passant par le design, tout le reste est similaire.

Si cette option est retenue, il sera intéressant de voir si Apple va aussi baisser le prix de l'iPhone 15 pour que la différence de tarif reste inchangée, ou si seul l'iPhone 15 Plus sera concerné, dans quel cas on assisterait à une réduction de l'écart entre les deux modèles.

Mais nous n'en sommes pas encore là puisqu'Apple considère aussi l'éventualité de faire évoluer sa stratégie pour la prochaine génération d'iPhone. Cela pourrait signifier que l'iPhone 14 Plus n'ait pas le droit à un successeur direct, mais le rapport évoque aussi une autre alternative : celle de mieux marquer la différence entre un iPhone de base et un iPhone Pro.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo prédisait justement qu'Apple pourrait être tenté par cette idée. Reste à savoir si les modèles Pro iront encore plus loin pour se différencier, si la firme de Cupertino préfère laisser les iPhone non Pro un peu à la traîne, ou si les deux gammes prendraient différents chemins pour couvrir les besoins de manière complémentaire.

Source : MacRumors