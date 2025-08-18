Les Pixel 10 arrivent avec un chargeur plus rapide

Chargeur 67 W, station de charge sans fil magnétique avec support vertical, étuis de protection magnétiques, Google bouleverse sa gamme d'accessoires pour ses Pixel 10.

Après des mois de fuites, Google va enfin présenter officiellement ses nouveaux smartphones de la série Pixel 10 ce 20 août. En attendant la conférence d'annonce, qui débute donc mercredi à 19h (heure de Paris), nous avons des informations de dernière minute à vous partager concernant les accessoires qui vont accompagner les mobiles.

Un nouveau chargeur double port de 67 W a été repéré sur des sites marchands aux Pays-Bas et au Canada. Il permettra aux utilisateurs de recharger à la fois leur smartphone et un autre appareil, sans toutefois ralentir la charge. Le précédent modèle de ce type commercialisé par Google offrait une puissance jusqu'à 45 W. Cet adaptateur devrait être vendu aux alentours de 50 euros. Il sera surtout utile pour les propriétaires d'un Pixel 10 Pro XL, dont la charge pourrait atteindre jusqu'à 39 W. Les Pixel 10 et 10 Pro seraient eux limités à 29 W.

Pixel 10 : de nouveaux accessoires pour la charge avec et sans fil

Un chargeur sans fil inédit devrait aussi voir le jour. Il serait baptisé Pixelsnap et offrirait une fonction d'alignement magnétique. Il s'agirait aussi d'un support permettant de faire tenir le smartphone debout. Comme le rapporte Android Headlines, cet équipement serait vendu 10 dollars canadiens (6 euros) moins cher que le chargeur sans fil antérieur. On peut aussi espérer une baisse de prix en France, ce qui devrait inciter des consommateurs supplémentaires à se le procurer.

D'autres accessoires voient par contre leur prix augmenter. Les étuis de protection des Pixel 10 coûteraient 20 dollars canadiens (12 euros) de plus par rapport à l'année dernière. La justification est l'intégration d'aimants, qui doivent permettre d'améliorer la recharge sans fil et de magnétiser des accessoires au dos de l'appareil. Ce n'est pas encore sur cette génération que les aimants vont être embarqués nativement au sein du smartphone, comme le MagSafe des iPhone, mais nous avons au moins une alternative.

Nous saurons très bientôt quels sont les prix exacts en euros de tous ces accessoires, comptez sur Phonandroid pour couvrir le lancement des Pixel 10.