Les parts de marché de Google ont réellement pris un Bing en 2 ans, et il y a une raison

Pour la première fois en plus de 20 ans, les parts de marché de Google dans la recherche en ligne reculent. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, progresse de façon lente mais sûre. La rançon d'une stratégie habile et d'un léger coup de chance.

Google n'a certes, pas encore de quoi vraiment s'affoler, mais il n'y a désormais plus de doute : le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde perd des parts de marché… au profit de Bing. Et ce, partout. Selon les chiffres de Statcounter et Comscore repris par Jordi Ribas, directeur du département Search chez Microsoft, Bing est en effet passé de 8,2% des recherches en ligne sur PC en février 2023, à 11,6% en juillet 2025.

Cela représente une hausse de 3,4 points – ce qui est assez unique dans le secteur. Le seul autre moteur de recherche progresser est Yahoo – avec une progression de seulement un demi point. À côté de l'internet mondial, Microsoft a par ailleurs aussi réalisé une progression impressionnante aux États-Unis.

Bing est l'un des rares moteurs de recherche à progresser face à Google

Bing y capte en effet 29 % des recherches sur le web sur PC, s'imposant comme une réelle alternative au moteur de recherche de Google. Jordi Ribas ne cache pas sa satisfaction – alors que le secteur est plutôt décrit comme verrouillé et peu concurrentiel. Relevons qu'aucun chiffre n'est donné pour les mobiles. Alors que cela représente, en 2025, autour de 75 % du trafic internet.

Progresser sur les smartphone reste nettement plus compliqué face au numéro 1 du marché. Car Google paie de nombreuses entreprises rubis sur l'ongle pour rester le moteur de recherche par défaut sur le plus grand nombre possible d'appareils. On parle ici de dizaines de milliards de dollars, versés tous les ans à des noms comme Apple dans le cadre d'accords opaques. Accords qui sont d'ailleurs régulièrement dénoncés devant la Justice.

Alors, Microsoft mise plutôt sur l'IA – en particulier sur les technologies tirée de son rapprochement avec OpenAI. Bing fait figure de pionnier en matière d'intégration (gratuite) de l'IA sur sa page. Un positionnement rendu possible, entre autres, par le mélo-drame vécu par OpenAI – lorsque le conseil d'administration a tenté de débarquer son patron Sam Altman. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, avait alors habilement joué un rôle d'arbitre.

Pari gagnant de l'IA

Tout en signant des accords lui permettant d'utiliser directement les modèles les plus avancés de ChatGPT. C'est depuis cette intégration que les parts de marché de Bing progressent réellement. Une dynamique qui semble pour l'heure perdurer.

L'impact de la hausse de parts de marché sur PC promet, au delà, des rentrées d'argent en hausse pour Microsoft. La régie publicitaire de Bing a rapporté 1,6 milliards de dollars au cours de l'année comptable précédente. Or, “chaque point de part de marché que l'on gagne, c'est une opportunité de 2 milliard de dollars pour notre business publicitaire”, explique Philippe Ockenden, responsable financier de Microsoft cité par nos confrères de The Verge.