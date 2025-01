La nouvelle astuce trompeuse de Microsoft pour favoriser Bing face à Google

Comment empêcher les utilisateurs de quitter Bing pour Google ? En leur faisant croire qu'ils sont déjà sur Google, pardi !

Bing a la réputation d'être le moteur de recherche que l'on utilise avec Edge une seule fois sur son nouveau PC, pour télécharger le navigateur Chrome ou pour accéder à Google. Microsoft a recours à de nombreuses ruses pour tenter de retenir les utilisateurs sur ses propres services, et l'éditeur de Windows s'est cette fois surpassé avec une nouvelle astuce visant à tromper notre vigilance.

Comme repéré par Windows Latest, si vous utilisez Bing sans être connecté à un compte Microsoft et que vous tapez “Google” dans la barre de recherche, la page de résultat qui s'affiche ressemble étrangement… à l'interface de Google. Il est clair que Microsoft imite le design de Google pour faire croire aux utilisateurs qu'ils sont déjà sur Google et qu'ils n'ont donc pas besoin de changer de moteur de recherche.

Quand Bing imite l'interface de Google

Les onglets, le doodle si caractéristique, la barre de recherche située sous le fameux dessin, mais au-dessus d'un petit texte… Bing affiche une copie conforme de Google, comme vous pouvez le constater avec notre capture d'écran ci-dessous.

Cette interface n'apparaît que dans la situation décrite plus tôt. Pour toute autre recherche que “Google”, c'est bien la page de résultats habituelle de Bing qui est affichée. De même, si l'utilisateur est connecté à un compte Microsoft et qu'il tape “Google” dans la barre de recherche de Bing, c'est le design classique qui lui est proposé, et non l'imitation de Google.

Pour ajouter à la filouterie, lorsque vous recherchez “Google” sans être connectée à un compte Microsoft, Bing fait automatiquement descendre la page de l'équivalent d'un coup de molette. Pourquoi ? Afin de cacher le bandeau Microsoft Bing qui pourrait trahir la tentative de se déguiser en Google, afin de n'afficher que le doodle et la barre de recherche. Astucieux, certes, mais on ne peut pas dire que cette ruse rende honneur à Microsoft.

