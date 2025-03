Les pannes des voitures électriques ne viennent pas de la batterie que vous croyez

Les batteries principales des voitures électriques sont plus fiables qu'on ne le pense. Pourtant, c’est une autre bien plus petite cause de nombreux problèmes aux conducteurs. Ce composant essentiel peut immobiliser un véhicule, même avec une charge complète.

Les voitures électriques suscitent encore des interrogations sur leur fiabilité. Beaucoup craignent une panne soudaine de la batterie principale, qui empêcherait complètement l’usage du véhicule. Ce doute persiste malgré les progrès technologiques et l’amélioration des systèmes de gestion de l’énergie. Pourtant, les statistiques montrent que ces batteries haute tension tombent rarement en panne.

Le véritable problème ne vient pas de ces batteries massives, mais d’un élément bien plus modeste : la batterie 12 volts. Ce petit composant, hérité des véhicules thermiques, joue pourtant un rôle clé dans le fonctionnement des voitures électriques. Lorsqu’il cesse de fonctionner, ce dernier peut rendre le véhicule totalement inutilisable, même si la principale est pleinement chargée.

Les batteries 12 volts des voitures électriques tombent en panne plus souvent que prévu

Comme sur une voiture thermique, la batterie 12 volts alimente les systèmes électroniques de base : démarrage, verrouillage des portes, écrans et connexions réseau. Elle est rechargée grâce à un convertisseur DC-DC qui puise l’énergie de la batterie principale pour la ramener à environ 14 volts. Mais les constructeurs adoptent des stratégies différentes pour gérer cette recharge. Certains limitent l’alimentation quand la voiture est éteinte, tandis que d’autres permettent un rechargement automatique. Ces choix ont des conséquences directes sur la durabilité de ces dernières.

Certaines marques ont rencontré de nombreux problèmes avec ces batteries auxiliaires. Hyundai, Kia et Genesis ont dû rappeler plusieurs modèles en raison d’une défaillance de leur module de charge, l’ICCU, empêchant la recharge de la batterie 12 volts. Rivian, de son côté, a dû revoir son système de gestion de l’énergie pour éviter une consommation excessive au repos, qui vidait la batterie secondaire trop rapidement. D’autres constructeurs, comme Volkswagen, Chevrolet et même Toyota, ont également connu des incidents liés à cette petite batterie. Heureusement, les solutions commencent à émerger, avec des systèmes de gestion plus efficaces et l’adoption de batteries mieux adaptées aux besoins des véhicules électriques.

Source : insideevs