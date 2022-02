Les pannes de voitures électriques explosent à cause des confinements

D'après l'association automobile allemande ADAC, le nombre de pannes de voitures électriques outre-Rhin ne cesse d'augmenter d'année en année. Selon l'expertise de ces professionnels, la batterie accessoire représente toujours la cause principales des pannes sur les voitures électriques destinées aux particuliers.

Alors que des milliers de voitures électriques de luxe sont parties en fumée dans un incendie sur un bateau, l'association allemande ADAC vient de publier sa nouvelle étude statistique sur les pannes de voitures électriques pour les particuliers. Ainsi et comme en témoignent leurs chiffres, l'ADAC a recensé pas moins de 3 492 335 appels pour des dépannages pour des véhicules électriques en 2021.

Cela représente une augmentation de 3,1% par rapport aux données enregistrées en 2020, avec 3 385 699 appels.

Toujours selon l'ADAC, les gilets jaunes allemand sont donc intervenus 9 268 fois par jour en 2021 sur des pannes concernant des véhicules électriques. Le record a été atteint le 15 février 2021, avec 21 627 interventions enregistrées dans le pays. À cette période, un froid glacial frappait l'Allemagne, ce qui peut expliquer cette hécatombe.

La batterie 12 V, la première cause de panne chez les voitures électriques

Selon les professionnels allemands de l'automobile, la batterie 12 V reste la principale cause des pannes rencontrées sur des véhicules électriques destinés aux particuliers. Ils notent d'ailleurs que le taux de panne lié à ce composant reste stable d'année en année : 46,2% en 2021, 43,6 % en 2020. Fait intéressant, les garagistes assurent que la pandémie, et surtout les confinements successifs, ont joué un rôle important dans la hausse du nombre de pannes de voitures électriques.

Comme ils l'expliquent dans le rapport, les accumulateurs au plomb des batteries peuvent s'abîmer rapidement en cas d'immobilisation de longue durée. Et bien entendu, les dégâts peuvent être bien plus graves si le véhicule n'est pas garé en intérieur, à l'abri du froid. Dans certains cas et lorsque les accumulateurs accusent le poids des années, une seule nuit particulièrement froide peut les faire flancher et vous empêcher de démarrer votre véhicule électrique comme thermique d'ailleurs.

D'après l'ADAC, la durée de vie d'une batterie 12 V est estimée entre 5 et 6 ans en moyenne. Si les problèmes autour des batteries 12 V est donc la principale cause de pannes sur les routes allemandes, les dysfonctionnements moteur liés au système d'injection, d'allumage et aux différents capteurs représentent eux aussi une part importante (15,5 % en 2021 des interventions). Pour rappel, plus de 6,5 millions de véhicules électriques ont trouvé preneur en 2021, un record absolu.

Source : Automobile Propre