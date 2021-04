Les OnePlus 6 et 6T reçoivent le patch de sécurité Android d’avril 2021

OnePlus annonce le déploiement d’une mise à jour d’OxygenOS à destination des OnePlus 6 et OnePlus 6T. Cette mise à jour mineure corrige de nombreux bugs et, surtout, offre au duo de « flagship killer » le patch de sécurité daté du mois d’avril 2021.

Le support technique de OnePlus s’est considérablement amélioré avec le temps. Non seulement les mises à jour son relativement prompts à arriver sur les smartphones du parc installé, mais le temps de maintenance dure assez longtemps. La preuve en est cette semaine avec la publication d’une mise à jour qui ne concerne pas les smartphones de 2021, ni de 2020, ni 2019, mais bien de… 2018 !

OnePlus a en effet posté sur son site communautaire un message à propos de la publication d’une mise à jour d’OxygenOS. Les deux smartphones concernés sont les OnePlus 6 et OnePlus 6T (voire peut-être le OnePlus 6T McLaren, même si cela n’est pas spécifié dans la source officielle). La mise à jour est transmise en OTA, bien évidemment. Et la version de la ROM est numérotée 10.3.10.

Une mise à jour uniquement pour corriger des bugs

N’espérez cependant pas une révolution après son installation. En effet, cette mise à jour est uniquement corrective. Elle a deux objectifs. Corriger quelques bugs dans le système d’exploitation. Et apporter le dernier patch de sécurité d’Android. Il est daté d’avril 2021. Il n’y a rien de plus à attendre.

Et il n’y aura certainement rien d’autres à attendre à l’avenir que des mises à jour de sécurité. L’arrivée de cette mise à jour, basée sur Android 10, ne laisse pas présager qu’OxygenOS 11, basé sur Android 11, arrivera sur les OnePlus 6 et 6T. Les modèles concernés par une migration vers Android ont quasiment tous reçu leur mise à jour, que ce soit le OnePlus 8/8 Pro en novembre 2020, le OnePlus 7/7T/7 Pro/7T Pro en avril, le OnePlus Nord en mars, etc. Et aucune beta n’a été annoncé pour les flagship killers de 2018. Cela sent la fin de parcours, avec uniquement des mises à jour correctives pour finir.

Comme toujours, le déploiement de la mise à jour est progressive. Cela veut dire qu’elle est disponible pour certaines séries de smartphones, puis à d’autres, etc. Le choix des séries ciblées n’est pas géographique, mais numérique : il est donc inutile de se munir d’un VPN pour l’installer. Vous pouvez bien sûr télécharger l’archive à partir d’un lien direct. Mais, sachez que ce n’est qu’une question de jour entre les premiers et les derniers.