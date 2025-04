Les nouveaux Freebuds Pro 4 sont déjà à prix cassé, mais il faut faire vite !

Cette année, Huawei a sorti de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme : les Freebuds Pro 4. À l’occasion des fêtes de Pâques, vous pouvez bénéficiez de très belles réductions sur tout le site officiel du constructeur. C’est le moment de vous offrir vos écouteurs pour moins cher.

Les nouveaux Freebuds Pro 4 sont sortis en janvier 2025 et ils bénéficient déjà d’une belle baisse de prix sur le site de Huawei. Cette toute nouvelle paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil succède aux déjà très réussis Freebuds Pro 3 qui suivaient eux-mêmes les excellents Freebuds Pro 2. Tu l’auras compris, la marque chinoise n’en est pas à son coup d’essai. À peine sortis, les Freebuds Pro 4 s’imposent parmi les meilleurs écouteurs sans fil du moment.

Cette paire d’écouteurs a été lancée avec un prix de vente conseillé de 199 euros. À l’occasion des vacances de Pâques, Huawei propose de très nombreuses promotions sur tout son site. Par chance, les Freebuds Pro 4 font partie des produits qui voient leur prix baisser.

Ainsi, avec le code promo A30FBPRO4, vous obtenez 30 euros de remise. Vous pourrez ainsi vous offrir les Freebuds Pro 4 pour seulement 169,99 €. Mais attention, cette offre expire bientôt. Vous n’avez que jusqu’au 27 avril pour en profiter. Alors ne tardez pas si vous ne voulez pas les payer au prix fort.

La livraison est par ailleurs gratuite et vous pouvez choisir votre coloris préféré entre les classiques noir ou blanc et le très original vert.

Huawei Freebuds Pro 4 : l’excellence sonore et technologique

Le premier point à prendre en compte quand on choisit des écouteurs, c’est évidemment la qualité sonore. Et sur ce point, les Freebuds Pro 4 n’ont rien à envier à la concurrence. Ils sont ainsi équipés de deux haut-parleurs True Sound pour chaque oreillette qui offrent un rendu puissant et équilibré des basses, des mediums et des aigus. En effet, les Freebuds Pro 4 ont la particularité de restituer une plage sonore très large allant de 14 Hz pour les basses à 48 kHz pour les aigus.

La réduction de bruit active est aussi déterminante, surtout quand on utilise beaucoup ses écouteurs dans des environnements bruyants comme les transports en commun. Sur ce point, les Freebuds Pro 4 rivalisent également avec les meilleurs modèles du marché grâce notamment à son système de réduction de bruit dynamique et intelligent, capable de s’adapter en temps réel aux différents types de bruits extérieurs.

Vous allez aussi certainement utiliser vos écouteurs pour passer et recevoir des appels. La qualité sonore des appels a toujours été un point fort de la marque. Sa technologie Pure Voice 2.0 est capable d’isoler votre voix même quand il y a beaucoup de bruit autour de vous pour que votre interlocuteur vous entende nettement.

Côté confort, vous aurez le plaisir de profiter d’embouts en mousse à mémoire de forme qui s’avèrent bien plus agréables que les simples embouts en silicone et plus efficaces pour vous isoler des bruits extérieurs, même sans la RBA active. Pour ce qui est de l'autonomie, vous pouvez profiter de plus de 30 heures d'écoute grâce au boîtier de charge.