Les notifications au travail vous rendent dingue, cette étude explique pourquoi

La promesse d’un bureau connecté et efficace tourne parfois à la source de stress. Une nouvelle étude montre que la technologie au travail pèserait de plus en plus sur la santé des salariés. Et pour certains, ces outils numériques seraient même devenus une raison de partir.

Difficile d’échapper à la technologie. Elle rythme nos journées, nous suit au travail, à la maison, et même sur la route. Une récente étude a montré que la simple lecture de notifications double le risque d’accident de la route. Au bureau, le constat n’est guère plus rassurant : entre les visioconférences, les alertes d’e-mails et les outils de communication internes, les travailleurs sont désormais submergés de sollicitations numériques. Ce trop-plein d’écrans et de sons finit par peser sur la santé mentale.

Une étude internationale menée par le cabinet Adaptavist confirme cette tendance. Réalisée auprès de travailleurs dans plusieurs pays, elle révèle que 63 % des salariés estiment que la technologie a eu un impact négatif sur leur vie professionnelle au cours de l’année écoulée. Pire, 23 % ont déjà cherché un nouvel emploi à cause de ce stress numérique, et 5 % ont fini par démissionner. Le phénomène du “toujours connecté” inquiète : un salarié sur cinq dit ressentir la pression de rester disponible en permanence, y compris le soir ou le week-end.

Cette surcharge ne vient pas seulement du nombre d’applications utilisées, mais du manque de clarté dans leur utilisation. Les employés jonglent entre messageries, plateformes de visioconférence et tableaux de bord, sans toujours savoir comment les exploiter efficacement. Pourtant, seuls 16 % d’entre eux souhaitent réduire le nombre d’outils. La majorité réclame plutôt plus de formation (41 %) et davantage de ressources pédagogiques (45 %) pour mieux les maîtriser.

Le rapport souligne que les entreprises doivent désormais repenser leur approche du numérique. Former, accompagner et fixer des limites claires devient essentiel pour préserver le bien-être des salariés. Car derrière chaque notification se cache un risque de stress, et derrière chaque outil mal compris, un risque potentiel de démotivation. Si rien ne change, le numérique censé faciliter le travail pourrait bien devenir l’une des premières causes d’épuisement professionnel.