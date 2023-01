Nothing Ear 2 : les nouveaux écouteurs transparents se dévoilent entièrement avant le lancement

Après de premiers écouteurs sans fil réussis, Nothing se prépare déjà à lancer une toute nouvelle génération, les Ear (2). Ces nouveaux True Wireless seront toujours transparents, et nous avons désormais une très bonne idée de ce à quoi nous attendre.

Alors que Nothing prépare déjà un second smartphone Phone (2) plus « premium », le nouveau fabricant britannique va également renouveler sa série d’écouteurs sans fil d’ici quelques semaines seulement. Les Ear (1) ont été les premiers appareils de la société, avant d’être suivis par les Ear (stick), et Nothing s’apprête désormais à lancer les Ear (2).

Grâce à de nouvelles images haute définition partagées par le leaker OnLeaks, on sait désormais avec précision à quoi vont ressembler les nouveaux écouteurs. Ce n’est pas exactement la première fois que nous découvrons leur design, ce dernier ayant déjà été partagé par 91mobiles il y a quelques semaines, mais il s’agit du meilleur aperçu à ce jour.

Quels changements pour les Nothing Ear (2) ?

Au premier coup d’œil, il sera très difficile de différencier les Ear 2 des Ear 1 de l'année dernière. Nothing a évidemment changé le nom inscrit sur la tige des écouteurs, mais a également profité de cette nouvelle génération pour bouger quelques composants. Un microphone destiné à l’annulation de bruit active qui était jusqu’à présent placé à l’arrière se trouve désormais en haut de la tige, et d’autres composants semblent également avoir changé de place à l’intérieur.

En plus du design, OnLeaks nous apprend que Nothing va améliorer les fonctionnalités des écouteurs. Nous aurons cette fois-ci droit à de l’annulation de bruit personnalisée, ce qui signifie que l'utilisateur aura la liberté de régler le niveau d'annulation du bruit selon ses préférences. Auparavant, seuls trois modes étaient disponibles (désactivée, -15 dB et -40 dB). Les écouteurs auront également un mode Transparence, qui vous permettra de mieux entendre votre environnement.

Enfin, un des changements majeurs sera l’arrivée du Bluetooth Multipoint, qui permet de connecter les Ear 2 simultanément à deux appareils différents, et de passer de l’un à l’autre rapidement. Nothing ajoute également la prise en charge de l'égalisation avancée avec des paramètres personnalisés et la fonction Find Earbuds.