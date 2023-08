Les meilleurs bons plans TV de 90€ à 1300€ chez Darty !

Qu'importe votre budget et vos besoins, vous trouverez la TV de vos rêves dans notre sélection de Smart TV à prix mini chez Darty ! Proline, Philips, LG, plusieurs marques sont présentes et les prix vont de 89,99€ à 1299,99€. On vous dit tout ci-dessous.

La TV est la pierre angulaire de nombreux salons et aujourd'hui, de nombreux modèles existent pour tous les goûts et tous les budgets. Chez Darty, on a par exemple 5 TV de 90€ à 1300€ avec des écrans de qualité et de nombreuses prestations intéressantes. En prime, pendant quelques jours, Darty vous propose jusqu'à -16% sur les TV que l'on va vous présenter. L'occasion ou jamais de découvrir des marques comme Proline, LG ou encore Philips sans vous ruiner.

De Proline à LG en passant par Philips : des TV à tous les prix chez Darty

Ainsi, pour les plus petits budgets, on a par exemple trouvé la TV LED Proline L2420HD 24″ noir 2023 disponible pour seulement 89,99€ (contre 99,99€ habituellement) grâce à une remise de -10%. Sur sa fiche technique, on trouvé un écran de 60cm (24″), une résolution HDTV de 1366 x 768 px, la technologie LED/LCD et un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Pour des prestations un peu plus haut de gamme, Darty propose la TV LED Proline L4020FHD 40″ noir 2023 pour seulement 179,99€ (contre 199,99€) grâce à une remise de -10%. La TV propose un écran de 101cm (40″) avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 px, la technologie LED/LCD et un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Milieu de gamme, Darty vous propose aussi la TV LED Philips 32PFS6906/12 avec une remise de -14%. Elle est ainsi disponible pour seulement 299,99€ au lieu de 349,99€ habituellement. Elle propose un écran de 80cm (32″) avec une résolution Full HD 1920 x 1080p, la technologie Ambilight 3 côtés, la compatibilité son Dolby Atmos et 3HDMI + 2 USB.

Vous avez un plus grand budget ? Craquez donc pour la TV OLED Philips 55OLED707 Android 4K UHD disponible pour 999€ au lieu de 1199€ chez Darty ! Elle propose un écran de 139cm (55″) 4K UHD avec un moteur P5 Picture Engine avec AI, la technologie Ambilight 3 côtés, Android TV et 4 HDMI + 3 USB.

Enfin, pour les budgets les plus importants, Darty propose une remise de -7% sur la TV LG OLED55C2 4K UHD 55″ disponible pour seulement 1299€ au lieu de 1399€. Clairement premium, elle propose un écran OLED 140cm (55″) 4K UHD avec un processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K Dolby Atmos / Dolby Vision IQ, l'intelligence artificielle LG ThinQ avec Google Assistant intégré et 4 HDMI + 3 USB.