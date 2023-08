Un pack Gaming Asus avec PC portable + souris gaming + Xbox Game Pass à moins de 900€ chez Darty

Profitez dès aujourd'hui chez Darty d'un pack gaming Asus avec un PC portable, un souris gaming TUF et 6 mois d'abonnement Xbox Game Pass offerts pour moins de 900€ ! On vous dévoile tous les détails de l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Darty

Vous aimez les jeux vidéo, mais vous n'avez pas d'installation gaming digne de ce nom pour profiter vraiment de vos jeux préférés ? Grâce à Darty, vous allez enfin pouvoir assouvir votre passion, et ce, sans vous ruiner en profitant de cette offre exceptionnelle : un pack contenant un PC Asus Gaming F15-TUF506HC-HN101W + une souris gaming TUF + un abonnement de 6 mois inclus à Xbox Gaming Pass, le tout pour seulement 899,99€ !

Précisons que vous pouvez économiser 90€ supplémentaire en souscrivant une offre Bbox avec ce pack. Ce dernier vous revient alors à seulement 809,99€.

Le Pack Gaming Asus chez Darty : un arsenal complet pour jouer sans compter

Premier élément de ce pack, et pas des moindres, le PC Asus Gaming F15 vous promet une durabilité à toute épreuve avec des performances surpuissantes pour tous vos jeux vidéo. Il fonctionne sous Windows 11 et propose un processeur Intel Core i5 11e génération avec une carte graphique GeForce RTX 3050, un double ventilateur à 83 pales et une dalle IPS 144Hz.

Il offre ainsi une fluidité sans pareille pour un gameplay rapide et immersif. Autre avantage de taille, le PC portable propose une batterie de 48Wh pour une autonomie hors du commun. Il peut par exemple tenir jusqu'à 12h30 de vidéo sans interruption et sans devoir être branché. Avec ce PC portable, vous pouvez ainsi jouer dans les meilleures conditions sans vous soucier de rien d'autre que de votre victoire.

Avec ce PC portable, vous recevez également une souris Asus gaming TUF. RGB, elle propose un design ambidextre et ergonomique avec un capteur optique, un revêtement durable et un éclairage Aura Sync. Elle est également robuste et ultra résistante. On apprécie ses 6 boutons tactiles configurables avec mémoire intégrée pour des paramètres personnalisés.

Enfin, vous trouverez dans ce pack un code pour un abonnement de 6 mois Xbox Gaming Pass. Vous pouvez ainsi profiter de tous les jeux Xbox directement sur votre nouveau PC portable et avec votre nouvelle souris.