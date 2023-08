Le Google Pixel 6a à prix mini chez Darty avec -24% de remise

Découvrez dès maintenant le Google Pixel 6a avec une remise exceptionnelle de -24% chez Darty ! On vous détaille l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez Darty

Vous cherchez un nouveau smartphone pour bien commencer cette nouvelle année scolaire qui arrive à grands pas ? Difficile de faire son choix face à la profusion de mobiles proposés aujourd'hui. Il y en a pour tous les budgets et tous les besoins, mais il est souvent difficile de savoir lequel prendre.

Pour tous ceux qui sont dans cette situation, Darty propose une offre difficile à rater : le Google Pixel 6a avec une réduction de -24%. Le smartphone se retrouve ainsi disponible pour seulement 349€ au lieu de 459€.

Et ce n'est pas tout ! Si vous souscrivez une offre Bbox de Bouygues Telecom avec ce smartphone, vous pouvez profiter d'une remise immédiate supplémentaire de 90€ ! In fine, le smartphone coûte ainsi 259€ au lieu de 459€ et vous économisez 200€.

24h d'autonomie, un concentré de puissance et des photos excellentes

Si l'offre nous paraît très intéressante, c'est parce que le Google Pixel 6a propose des prestations haut de gamme avec une puce puissante, un capteur photo professionnel, une batterie longue durée et des services innovants comme l'interprète de proche. Le Google Pixel 6a peut en effet traduire en direct vos conversations et vos podcasts en 11 langues. Il est également capable de traduire le texte sur des visuels grâce à l'appareil photo, sans avoir besoin d'une application tierce.

Connu pour sa puissance, le Google Pixel 6a propose une puce Google Tensor Titan M2, un processeur conçu par Google qui permet au smartphone d'être performant, rapide, sécurisé et fluide.

Côté batterie, il frappe fort avec une autonomie possible jusqu'à 24 heures en étant utilisé et jusqu'à 72h avec l'ultra économiseur de batterie. Finis donc les journées coupées par votre smartphone qui se décharge.

Enfin, le Google Pixel 6a se démarque aussi grâce à son capteur photo de 12Mpx qui permet des photos exceptionnelles, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Le smartphone peut faire disparaître en un seul clic des éléments non désirés en arrière-plan de vos photos. Il vous permet également de modifier la couleur ou la luminosité d'un seul objet sur la photo pour lui permettre de se fondre au mieux dans le décor.