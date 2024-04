Les MacBook seront bientôt plus lents que les PC sous Windows 11, Microsoft l’affirme

Microsoft redouble d'audace en affirmant que ses prochains PC Windows 11 dotés de puces d'IA dédiées seront plus performants que les derniers MacBook équipés des puces de série M d'Apple.

2024 s'annonce comme une année charnière pour le géant de Redmond et Windows 11. Dans les mois à venir, Microsoft et ses partenaires OEM lanceront la première vague de PC Windows ARM de nouvelle génération, conçus spécifiquement pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle. Les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 de Microsoft, qui devraient être dévoilés lors d'un événement spécial Surface le mois prochain, seront les premiers à se lancer dans la course.

Bien que Windows ARM ne soit pas une initiative nouvelle, puisqu'elle a été annoncée il y a près de 8 ans, Microsoft est persuadé que cette fois-ci, la technologie va réussir à surpasser la concurrence. Selon les rapports de The Verge, l'entreprise prévoit une campagne de marketing agressive soulignant comment les PC Windows IA basés sur ARM peuvent surpasser la puce M3 d'Apple, y compris des démonstrations comparant les performances sur les tâches intensives du processeur.

Les PC sous Snapdragon pourraient faire de l’ombre aux MacBook

La documentation interne de Microsoft affirme que les derniers processeurs ARM signés Qualcomm, tels que le Snapdragon X Elite, combinés à des couches d'émulation optimisées, pourront exécuter des applications x86 traditionnelles plus rapidement que la technologie Rosetta 2 d'Apple sur les Macs de la série M. C'est depuis longtemps le talon d'Achille de Windows sur ARM.

Il est intéressant de noter que les rumeurs suggèrent que les modèles grand public de la Surface Pro 10 et du Laptop 6 seront uniquement ARM, les options Intel étant réservées aux modèles destinés aux entreprises. Cette décision audacieuse pourrait être le signe que Microsoft est persuadée que le Snapdragon X Elite est assez performant.

Microsoft s'attend à ce que 50 % des nouveaux PC Windows soient équipés de coprocesseurs d'IA d'ici à la fin de l'année 2026. De son côté, Qualcomm affirme que ses nouvelles puces Snapdragon peuvent surpasser ses concurrents en matière d'IA tout en permettant des jeux de haut niveau. Bien entendu, seuls des tests en conditions réelles permettront de déterminer si les performances annoncées par Microsoft sont réelles.