iPhone, Xbox et TV Sony : voici les produits qui tombent le moins souvent en panne

Pour sa sixième année consécutive, le groupe Fnac-Darty vient de publier son baromètre du SAV. L'occasion de faire le point sur le recours à la réparation par les Français, sur le futur indice de durabilité, mais aussi sur les marques les plus fiables.

Depuis 2018, la Fnac Darty publie chaque année son baromètre SAV. Avec ce rapport, la marque française souhaite tout d'abord offrir “‘un outil d'aide à la décision” aux acheteurs, en affichant notamment les niveaux de réparabilité et de fiabilité des produits de plus de 150 marques sous un score de durabilité.

Cette note se compose de nombreux facteurs :

le score de durabilité : une moyenne entre la fiabilité et la réparabilité entre 0 et 200

: une moyenne entre la fiabilité et la réparabilité entre 0 et 200 la fiabilité : un score calculé à partir du taux de panne d'un produit (entre 0 et 200 également)

: un score calculé à partir du taux de panne d'un produit (entre 0 et 200 également) le taux de panne : le ratio du nombre de panne sur 12 mois glissants pour un produit

: le ratio du nombre de panne sur 12 mois glissants pour un produit la réparabilité : un indice qui se compose notamment du taux de réparation, la disponibilité et le prix des pièces détachées

En ce jeudi 12 octobre 2023, la Fnac-Darty vient de publier son 6e baromètre du SAV. Réalisé en partenariat avec HARRIS Interactive, cette nouvelle édition repose sur 3 sources principales, à savoir une étude client, une étude des pannes et une études portant sur les types d'interventions du SAV.

Les Français sont plus enclins à réparer en 2023

Chaque année, le rapport de l'entreprise française permet de faire le point sur le recours à la réparation par les consommateurs français. Ainsi, on constate en 2023 que les Français sont moins enclins à changer de produits immédiatement lors d'une panne (on passe de 87 % en 2022 à 77 %). Sur les ordinateurs portables et les smartphones, cette baisse est encore plus importante, respectivement de 36 et 21 points.

Malgré tout, si les Français sont plus nombreux à réparer, certains freins persistent encore selon les sondés (un groupe composé de 2000 clients). On retrouve parmi eux le prix de la réparation comparé à l'achat d'un appareil neuf ou encore le délai d'intervention, jugé encore trop long sur certains types de produits.

Apple et Microsoft sont les constructeurs les plus “durables” côté smartphone et consoles

Mais qu'en est-il du classement des appareils les plus fiables selon le baromètre de la Fnac-Darty ? Les gros électroménagers affichent la meilleure note avec un score de durabilité de 124. On retrouve notamment parmi les meilleures marques Liebher, Beko ou encore Indesit.

Concernant les smartphones, la société attribue la palme à Apple, avec un score de durabilité de 144 (149 de fiabilité, 139 de réparabilité, 7 ans de disponibilité des pièces détachées, coût moyen des pièces détachées estimé à 3% du prix du produit). Sur les consoles de jeu, c'est Microsoft qui s'empare de la 1re place avec un score de durabilité de 99, derrière Nintendo et Sony (98 et 86). Quant au TV LED (soit les modèles les plus vendus), Sony est sur la 1re marche du podium de durabilité, avec un score de 134. La marque nippone brille par sa capacité à proposer des produits facilement réparables et à proposer des pièces détachées sur le long terme (7 ans au moins).

Source : Fnac-Darty