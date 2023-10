Cette IA peut lire dans vos pensées, Meta dévoile des résultats stupéfiants

Meta a mis au point une intelligence artificielle capable de décoder les signaux cérébraux pour reproduire une image qu'un humain est en train de regarder. La précision du système est saisissante.



Rien n'arrête l'intelligence artificielle. Bien au-delà de rédiger des mails à votre place, il existe tout un pan de recherches centrées sur les capacités de l'IA à décoder ce qu'il se passe dans le cerveau humain. Certaines expérimentations donnent déjà des résultats, comme Brain2Music de Google, une IA qui créé de la musique à partir de vos ondes cérébrales. À plus long terme, on pourra s'équiper d'un casque pour communiquer par la pensée, là aussi grâce à l’intelligence artificielle.

Meta, maison-mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, entre autres, ajoute sa pierre à l'édifice. L'entreprise dévoile les résultats d'un procédé utilisé pour reproduire une photo qu'un humain est en train de regarder. Autrement dit : une IA qui lit dans votre esprit, rien que ça. Pour se faire, Meta se sert de la magnétoencéphalographie (MEG). Cette technique d'imagerie cérébrale enregistre en temps réel l'activité électromagnétique du cerveau. Le système de la firme parvient alors à décoder la formation des représentations visuelles dans le cerveau.

Meta présente une IA capable de lire dans votre cerveau

Une fois cette étape accomplie, un “encodeur cérébral” compare ce qui a été compris avec une banque d'images déjà disponibles au sein de l'IA. Cette dernière produit le résultat qui selon elle se rapproche le plus de ce qu'elle a “lu” dans le cerveau de la personne. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, on n'est pas encore sur une copie conforme, mais la similarité entre les deux photos est tout de même notable.

Meta précise que son système fonctionne en temps réel, ce qui permet de voir directement comment se forme les visuels dans le cerveau humain. L'entreprise imagine un futur où elle pourra proposer des interfaces cerveau/ordinateur non-invasives pour permettre à des personnes ayant perdues la parole de parler à nouveau. Un peu comme celle qu'utilisent ces deux femmes branchées à une machine boostée à l'IA.