Les jeux vidéo favorisent le développement du cerveau des enfants, cette étude le prouve

Selon une nouvelle étude, les enfants qui passent des heures par jour à jouer à des jeux vidéo pourraient obtenir de meilleurs résultats que leurs camarades dans certains tests d'agilité mentale.

Les parents s'inquiètent souvent des effets néfastes des jeux vidéo sur leurs enfants, qu'il s'agisse de problèmes de santé mentale, de problèmes sociaux ou de manque d'exercice. Cependant, une nouvelle étude menée par l'université du Vermont, à Burlington, a révélé les bienfaits des jeux vidéo sur les enfants. On savait déjà que les jeux vidéo amélioraient la rapidité et la prise de décisions, mais ceux-ci pourraient bien s’avérer encore plus bénéfiques que nous le pensions.

L'équipe de chercheurs a analysé les données d'enquête, les données cognitives et les données d'IRM (imagerie par résonance magnétique) du cerveau de près de 2 000 enfants âgés de neuf à dix ans. Ceux-ci ont été séparés en deux groupes : ceux qui ne jouaient jamais à des jeux, et ceux qui jouaient trois heures ou plus par jour.

Les jeux vidéo pourraient finalement être bénéfiques pour les enfants

Les chercheurs ont constaté que les enfants qui déclaraient jouer à des jeux vidéo pendant trois heures ou plus par jour obtenaient de meilleurs résultats aux tests d'aptitudes cognitives impliquant la mémoire et le contrôle des impulsions que les autres qui ne jouaient jamais à des jeux vidéo.

L'auteur principal de l'étude, le Dr Bader Chaarani, psychiatre à l'université du Vermont, a déclaré que les chercheurs ont contrôlé des facteurs tels que le sexe, l'âge et le statut socio-économique. Ils ont constaté que non seulement les joueurs de jeux vidéo réussissaient mieux les tests, mais qu'ils « présentaient davantage d'activations cérébrales dans les régions liées à l'attention et à la mémoire de travail », a-t-il ajouté.

L'étude n'a pas fait de distinction entre les types de jeux vidéo joués, mais l’équipe de chargeurs a noté que la majorité des enfants avaient tendance à jouer à des jeux de tir et d'action-aventure plus rapides qu'à des jeux de logique plus lents comme les puzzles.

Le Dr Bader Chaarani qualifie les résultats « d'encourageants ». « De nombreux parents s'inquiètent aujourd'hui des effets des jeux vidéo sur la santé et le développement de leurs enfants, et comme ces jeux continuent de proliférer chez les jeunes, il est crucial que nous comprenions mieux l'impact positif et négatif que ces jeux peuvent avoir », déclare Chaarani dans un communiqué de presse. L'un des enseignements à tirer est que les parents devraient envisager de préférer les jeux vidéo à la télévision, a déclaré Chaarani. « Peut-être que les jeux vidéo ne sont pas pires que de regarder la télé ».

Source : The Times