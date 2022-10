Steam : le prix des jeux risque d’augmenter à cause du nouvel outil de recommandation

Valve vient de présenter une nouvelle version de son outil de recommandation des prix sur Steam à destination des développeurs. L'idée est d'aider les studios à fixer les prix pour leurs titres dans les 39 devises disponibles sur la plateforme. Cependant, en raison des fluctuations constantes du pouvoir d'achat et du taux de change, certains taux de conversion laissent présager une augmentation conséquente du prix des jeux avec certaines monnaies comme l'euro.

Ces derniers mois, Steam a amélioré les services offerts aux joueurs et aux développeurs. Cela est passé notamment par l'arrivée d'une application Android et iOS digne de ce nom, mais aussi de l'instauration d'une nouvelle section de Steam dédiée aux statistiques des jeux (chiffres de ventes, jeux le plus joués, etc.).

Or, Valve vient d'annoncer ce mercredi 26 octobre 2022 la mise en place d'une nouvelle version de son outil de tarification et de recommandations des prix. Comme le rappelle l'entreprise, le magasin Steam permet aux développeurs de fixer le prix de leurs jeux dans 39 devises différentes. Gérer ses nombreux tarifs et devises peut être un véritable casse-tête, et selon Valve “ce nouvel outil facilitera la gestion de la tarification des produits sur Steam”.

Valve précise que ces recommandations ont pour base les prix que l'entreprise fixerait elle-même pour ses jeux dans les différentes devises disponibles, en partant d'un prix de départ en dollars américains. “Ces recommandations sont utiles, par exemple, si vous avez décidé de vendre votre jeu à 19,99 $, mais que vous ne savez pas quel prix de vente fixer en riyals qatariens ou en couronnes norvégiennes”, explique Valve.

Vers une explosion du prix des jeux sur Steam à cause de l'outil de Valve ?

Aux yeux de Valve, il était nécessaire de mettre à jour ces recommandations, en raison de la fluctuation constante du pouvoir d'achat et du taux de change. Cependant et comme l'a signalé SteamDB sur Twitter, certains des nouveaux prix suggérés comprennent d'énormes augmentations. Ainsi, sur un jeu vendu à 59,99 $, les prix en livre sterling britannique ont augmenté de 8% (de 46,49 £ à 49,99 £) tandis que les tarifs suggérés en euro grimpent de 18% (de 49,99 € à 58,99 €).

Et encore, ce ne sont pas les augmentations les plus impressionnantes. Le peso argentin a une hausse suggérée de 485 % et la livre turque de 454 %. Le rouble russe affiche également une explosion du prix de 75 %. Mais pourquoi une telle augmentation dans ces pays ? C'est probablement dû au fait que certains joueurs utilisent des VPN pour acheter des jeux à prix plus bas dans ces pays. En août 2022, les développeurs français de l'excellent Dead Cells ont été contraints d'augmenter fortement le prix de leur jeu pour lutter contre ce phénomène. Avant de s'alarmer, il faut toutefois préciser qu'il s'agit de simples recommandations de Valve et que “les équipes de développement sont libres de fixer leurs propres prix”.