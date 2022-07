Le jeu vidéo améliore la rapidité et la prise de décision, selon cette étude

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université de Géorgie démontre que les joueurs de jeu vidéo réagissent différemment lorsqu’il s’agit de prendre une décision. En moyenne, ces derniers sont plus rapides et sont plus à même de prévoir comment agir dans certaines situations. Ces résultats pourraient permettre de mieux comprendre les processus d’entraînement.

Longtemps décriés dans les médias, les jeux vidéo font désormais l’objet d’études élogieuses à leur égard. Il a d’abord fallu démontrer que la plupart des aprioris dont ils ont été sujets sont en réalité faux. Ainsi, les chercheurs ont prouvé que ces derniers ne rendent pas violent, contrairement à ce qui a beaucoup été répété, mais encore qu’ils n’ont aucun impact sur la scolarité des enfants.

Aujourd’hui, une nouvelle étude prouve que les jeux vidéo ont des effets bénéfiques sur la prise de décision. Des chercheurs de l’université de Géorgie ont ainsi analysé les cerveaux de 47 participants : 28 joueurs et 19 non-joueurs. Placés au sein d’un appareil IRM, ceux-ci ont dû réaliser diverses tâches visant à déterminer le fonctionnement de leur cerveau. La conclusion est équivoque : les gamers sont généralement plus rapides à prendre des décisions.

Les joueurs de jeu vidéo prennent des décisions plus rapidement

Les chercheurs ont ainsi découvert que les joueurs sont en moyenne plus précis dans leurs réponses, en plus d’accomplir des tâches plus rapidement que leurs congénères. « Étant donné que le jeu vidéo exige souvent une utilisation rapide des informations sensorielles entrantes et une prise de décision précise et répétée, les tâches de prise de décision sont pertinentes pour sonder les effets du jeu vidéo », expliquent les scientifiques.

Ces résultats pourraient notamment mener à l’utilisation du jeu vidéo lors d’entraînements cognitifs. Les chercheurs évoquent ainsi l’idée d’utiliser le jeu vidéo sur des personnes non initiées pour évaluer l’impact positif de celui-ci sur la prise de décision. « Ces résultats commencent à éclairer la façon dont le jeu vidéo modifie le cerveau afin d’améliorer la performance d’une tâche et leurs implications potentielles pour augmenter l’activité spécifique à une tâche ».

Source : Georgia State University