Les jeux PS+ d’août dévoilés, une révolution GTA 6 annoncée, c’est le récap

La liste des jeux offerts en août aux abonnés PlayStation Plus aurait été dévoilée avec quelques jours d’avance. Des informations fiables sur GTA 6 ont enfin été révélées, annonçant de grands changements pour le prochain hit de Rockstar. Et Apple connait quelques soucis avec certains composants du module photo principal de l’iPhone 14. C’est le récap du 27 juillet 2022.

Sommes-nous à la veille d’un nouveau scandale à propos des batteries utilisées par Samsung dans ses appareils nomades ? Un fidèle client de la firme coréenne aurait pris une photo de trois de ses smartphones haut de gamme (générations Galaxy S7, Galaxy Note 8 et Galaxy 28S10). Sur cette photo, la batterie de chaque modèle a gonflé à tel point que la colle a cédé. Des images qui nous rappellent le tristement célèbre Galaxy Note 7. La situation serait ici très différente : la chaleur estivale serait à l’origine du gonflement. Il ne s’agirait donc pas d’un problème chronique. Mais cela assurément un impact sur l’image de Samsung. Nous vous conseillons la lecture de notre article à ce sujet. En attendant, voici les trois actualités qui ont marqué la journée du 27 juillet 2022.

Apple rencontre des problèmes avec le module photo de l’iPhone 14

Le célèbre Ming Chi Kuo annonce dans un nouveau fil Twitter qu’Apple rencontre des difficultés d’assemblage avec ses iPhone 14. Et plus précisément avec le module photo. Et plus précisément avec les lentilles utilisées dans les optiques du module. Selon l’analyste financier taïwanais, le revêtement optique des lentilles fournies par Genius, l’un des principaux fournisseurs d’Apple, serait sujet aux fissures. Cela aurait une grave conséquence sur la qualité des photos. Heureusement, Apple aurait une solution de rechange pour ne pas risquer de retard pour le lancement des smartphones attendus en septembre.

Plus de détails : L’iPhone 14 souffrirait d’importants soucis au niveau de son module photo

Les jeux offerts en août aux abonnés PlayStation Plus ont fuité

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus et si vous êtes un lecteur régulier de notre site, vous devez savoir que nous publions chaque mois la liste des jeux offerts par Sony. Une liste qui fuite souvent quelques jours avant l’annonce officielle de la firme japonaise. Et la liste du mois d’août 2022 ne fait pas exception. Trois jeux devraient donc être accessibles gratuitement dans les prochaines semaines, dont l’excellent Yakuza : Like a Dragon dont le gameplay tranche grandement avec les autres opus de la série. Nous vous le recommandons chaudement.

Plus de détails : PlayStation Plus : la liste supposée des jeux offerts en août 2022 est disponible

Voici enfin des informations fiables et concrètes sur GTA 6 !

Cela fait 9 ans que GTA 5 est sorti. Et il a été décliné sur quasiment tous les supports possibles de cette décennie. Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PC et plus récemment sur les consoles Next Gen, Xbox Series X/S et PlayStation 5. Alors, il serait quand même grand temps de passer à autre chose. Depuis 2018, les rumeurs se multiplient à propos du prochain opus de la saga. Mais grâce à un journaliste de Bloomberg, il est enfin possible de démêler le vrai du faux. Grâce à lui, certaines rumeurs datant de plusieurs années s’avèrent exactes. Comme le retour à Vice City par exemple qui est confirmé. Et quoi d’autre ? Cliquez sur le lien ci-dessous pour le savoir.

Plus de détails : GTA 6 : protagoniste féminin, retour de Vice City, carte évolutive… Rockstar veut tout révolutionner