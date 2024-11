Les iPhone 18 seraient bien meilleurs en photo grâce à cet ajout inédit chez Apple

Selon une source généralement bien informée, les iPhone 18 de 2026 pourraient bénéficier d'une amélioration significative de leur partie photo. En cause, une nouveauté concernant les capteurs.

Laissez-nous d'emblée vous ôter d'un doute : ce n'est pas une faute de frappe, nous parlons bien ici des iPhone 18, attendus pour l'année 2026. Ce n'est pas parce que les iPhone 16 sont sortis il y a moins de 2 mois et que les premières rumeurs concernant les iPhone 17 démarrent à peine qu'on ne peut pas en parler.

Les informations suivantes doivent être considérées avec encore plus de prudence que celles concernant les smartphones Apple de 2025, mais elles proviennent d'une source très bien informée, l'analyste Ming-Chi Kuo.

D'après lui, les iPhone 17 ne seront pas une vraie révolution en photo, même si l'on s'attend à y voir des téléobjectifs de 48 Mégapixels et des capteurs selfie de 24 MP. La raison est simple : ce sont les iPhone 18 qui bénéficieraient d'une véritable nouveauté à ce niveau-là.

Précisons que le terme “nouveauté” ne s'applique qu'à Apple dans la mesure où sur Android, on a pu la voir sur des smartphones de 2018. Il s'agirait de proposer des capteurs à ouverture variable.

Apple pourrait améliorer grandement la partie photo des iPhone 18, voici comment

Rappelons qu'en photographie, l'ouverture renvoie à la quantité de lumière que l'objectif laisse entrer dans l'appareil. Elle se manipule en ouvrant ou fermant plus ou moins un diaphragme (imaginez “l'iris” qui sert à fermer la porte des étoiles dans Stargate). C'est extrêmement utile quand la luminosité est faible. Vous ouvrez alors pour laisser passer un maximum de lumière et obtenir un meilleur résultat.

Lire aussi – iPhone 17 : Apple rattraperait enfin son retard sur les smartphones Android

Jouer sur l'ouverture permet aussi de créer des effets de flou d'arrière-plan (le fameux bokeh). Plus le diaphragme est fermé, plus il sera prononcé, et inversement. Apple envisagerait donc de permettre tout cela sur les iPhone 18, ce qui se traduirait globalement par des photos de meilleure qualité.

Chez la concurrence, Samsung s'y était essayé sur les Galaxy S9 puis S10 avant d'abandonner l'idée. Beaucoup plus récent, le Xiaomi 14 Ultra propose aussi une ouverture variable, ce qui n'est pas étonnant vu son positionnement d'appareil photo déguisé en smartphone.

Source : Ming-Chi Kuo sur Medium