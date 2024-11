iPhone 17 : Apple rattraperait enfin son retard sur les smartphones Android

Apple a toujours réservé les meilleurs écrans aux modèles Pro. S’il fallait auparavant payer le prix fort pour avoir droit à un écran 120 Hz, tous les modèles des iPhone 17 seront cette fois-ci sur un pied d’égalité.

Selon plusieurs sources concordantes, tous les modèles d'iPhone 17 seront équipés d'écrans 120 Hz ProMotion, une fonctionnalité jusqu'ici réservée aux versions Pro.Cette information, rapportée notamment par ETNews, mais qui avait déjà été dévoilée par le leaker Ross Young il y a plusieurs années, marque un tournant significatif dans la stratégie du géant de Cupertino.

Depuis l'iPhone 13 Pro, Apple a maintenu une distinction claire entre ses modèles : les versions Pro bénéficient d'écrans 120 Hz, tandis que les modèles standards restent limités à 60 Hz. Cette politique a régulièrement fait l'objet de critiques, d'autant plus que de nombreux smartphones Android, même d'entrée de gamme, proposent déjà des taux de rafraîchissement élevés.

Les iPhone 17 auront tous un écran 120 Hz

La technologie LTPO, au cœur de cette évolution, permettra aux futurs iPhone d'ajuster dynamiquement leur taux de rafraîchissement. Contrairement aux écrans traditionnels qui alternent entre des valeurs fixes, cette technologie peut descendre jusqu'à 1 Hz, optimisant ainsi la consommation d'énergie tout en offrant une expérience visuelle plus fluide.

Les géants sud-coréens Samsung Display et LG Display seraient les fournisseurs choisis pour ces nouveaux écrans. Cette information est d'autant plus crédible qu'elle a été corroborée par plusieurs sources, dont le réputé analyste Ross Young et le média coréen The Elec.

Un changement majeur concernera également la gamme : l'iPhone 17 Plus céderait sa place à un nouveau modèle baptisé iPhone 17 Air. Cette version plus fine bénéficierait également de l'écran 120 Hz ProMotion, creusant davantage l'écart avec le futur iPhone SE 4, qui conserverait un affichage 60 Hz.

Après des années d'évolutions assez timides, la firme semble donc prête à proposer des améliorations plus substantielles. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d'animations plus fluides, d'une meilleure réactivité en jeu et d'une optimisation énergétique plus poussée grâce à la technologie LTPO.

Si ces rumeurs se confirment, 2025 pourrait marquer un tournant significatif pour Apple, qui rattraperait enfin son retard sur la concurrence en matière de fréquence de rafraîchissement, même sur ses modèles non-Pro.