iPhone 17 Air : la fiche technique du smartphone le plus fin d’Apple se précise

Une nouvelle vague de rumeurs circule autour du mystérieux iPhone prévu pour 2025. Baptisé temporairement “iPhone 17 Air”, ce nouveau modèle pourrait marquer un tournant dans la stratégie d'Apple avec un design radicalement repensé.

Selon Jeff Pu, analyste réputé chez Haitong International, ce nouvel iPhone 17 Air dont on entend parler depuis plusieurs mois se distinguerait par sa finesse exceptionnelle et intégrerait plusieurs innovations techniques. L'appareil serait équipé d'un écran de 6,6 pouces et embarquerait la puce A19, fabriquée selon la même gravure 3 nanomètres que les puces A18 Pro, A18 et A17 Pro.

La configuration photo serait, elle, pour le moins étonnante. Apple opterait pour un unique capteur arrière de 48 mégapixels, abandonnant le double module désormais standard sur ses smartphones. À l'avant, un capteur selfie de 24 mégapixels viendrait améliorer significativement la qualité des autoportraits, une évolution notable par rapport aux 12 mégapixels actuels.

L’iPhone 17 Air pourrait utiliser un modem fait maison

Ming-Chi Kuo, autre analyste reconnu du secteur, confirme ces informations et ajoute que l'appareil conserverait la Dynamic Island et intégrerait un modem 5G conçu en interne par Apple. Le châssis serait en aluminium, et la reconnaissance faciale Face ID resterait de la partie.

Point notable : cet “iPhone 17 Air” disposerait de 8 Go de RAM, une augmentation significative visant à optimiser les fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple. En effet, tous les iPhone disposant de moins de 8 Go ne seront pas compatibles avec toutes les nouvelles fonctionnalités IA du fabricant américain.

Selon Jeff Pu, ce modèle ultra-fin viendrait remplacer l'iPhone Plus dans la gamme, ce qui suggèrerait une réorganisation importante du catalogue Apple. The Information évoque, de son côté, un positionnement tarifaire potentiellement supérieur à l'iPhone Pro Max actuel.

La gamme iPhone 17 complète devrait se composer ainsi :

iPhone 17 et iPhone 17 Air : 8 Go de RAM, puce A19

iPhone 17 Pro et Pro Max : 12 Go de RAM, puce A19 Pro

Le Pro Max bénéficierait en outre d'une Dynamic Island réduite grâce à une nouvelle technologie “metalens” pour le capteur de proximité, permettant de miniaturiser les composants Face ID.

Bien que ces informations proviennent de sources généralement fiables, il convient de rappeler que le lancement n'est prévu que pour septembre 2025, laissant à Apple le temps de modifier ses plans en fonction des contraintes de production et d'autres facteurs.