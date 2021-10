Les smartphones Huawei perdent jusqu’à 87% de leur valeur en un an

Les smartphones signés Huawei sont susceptibles de perdre jusqu'à 87% de leur valeur de revente en l'espace d'un an. D'après une étude, les téléphones du constructeur chinois se déprécient beaucoup plus rapidement que les iPhone d'Apple. C'est également le cas des smartphones Android proposés par d'autres marques, dont Samsung.

Music Magpie, un site de reprise britannique, vient de publier son rapport annuel dédié à la valeur des smartphones sur le marché. L'étude se base sur un sondage réalisé auprès de 2 093 consommateurs britanniques et sur les données de Music Magpie. Les résultats du sondage montrent que 61% des utilisateurs ne vendent pas leur smartphone dès qu'ils achètent leur nouveau téléphone. En moyenne, ils attendent 6 mois avant de se débarrasser de leur ancien appareil.

Pour Music Magpie, c'est une énorme erreur car la valeur des smartphones diminue de jour en jour dès leur sortie sur le marché. Considérant qu'un individu change de smartphone 35 fois au cours de sa vie, l'étude estime que les utilisateurs perdent un peu plus de 4 000 euros en négligeant de revendre leur terminal dans les plus brefs délais. “Nos données montrent que la vente de votre ancien appareil dès que vous achetez le nouveau est le meilleur moyen d'en tirer le meilleur rapport qualité-prix”, explique Steve Oliver, le PDG de musicMagpie.

Les iPhone perdent moins vite de la valeur que les smartphones Android

Evidemment, tous les smartphones ne perdent pas de la valeur au même rythme. D'après l'étude, ce sont les téléphones estampillés Huawei qui se déprécient le plus vite. En l'espace de 12 mois après sa sortie, le Huawei Mate 30 Pro a perdu 87% de sa valeur de revente. Il est suivi par le Huawei P20, qui perd 84% de sa valeur en une année. Les sanctions américaines contre Huawei et la perte de sa licence Android ont probablement contribué à la dépréciation de ces modèles.

Lire aussi : les sanctions américaines font dégringoler le chiffre d’affaires de Huawei, -32% en un an

Parmi les smartphones les plus rapidement dépréciés, on trouve aussi le OnePlus 8 (-83% en un an), le Galaxy Z Flip de Samsung (-83%) ou encore le Galaxy Fold premier du nom. Sans grande surprise, les iPhone restent un meilleur investissement que les smartphones Android. D'après l'étude, les smartphones qui se déprécient le moins sont tous des terminaux conçus par Apple. Par exemple, l'iPhone 11 ne perd que 33% de sa valeur en un an, contre 36% pour l'iPhone 11 Pro. Les iPhone sont “le meilleur investissement pour les personnes qui sont susceptibles de changer leur appareil chaque année”, résume l'étude.

Source : Music Magpie