OnePlus grille tout le monde et devient le premier à proposer Android 16 sur son nouveau smartphone

Le OnePlus 13 fait déjà parler de lui. Le constructeur chinois frappe fort en proposant Android 16 avant tous les autres fabricants, à l’exception de Google. Un coup d’avance qui illustre l’ambition de la marque de rester parmi les plus réactifs sur les mises à jour Android.

Il était une fois Xiaomi

Chaque nouvelle version d’Android est attendue avec impatience, mais son arrivée reste souvent progressive. Google réserve généralement les premières bêtas à ses propres appareil, avant de les ouvrir à d’autres marques. Cette année, OnePlus bouscule l’ordre établi. La marque devient la première, hors Pixel, à proposer Android 16 sur l’un de ses smartphones. C’est le OnePlus 13 qui accueille cette version en avant-première.

La bêta proposée est la version Android 16 Beta 2. Elle s’adresse avant tout aux développeurs et aux utilisateurs avancés. Il ne s’agit pas d’une version stable, et OnePlus le précise clairement : ce système est uniquement destiné à tester les applications sur la nouvelle plateforme. L’installation comporte des risques, avec de nombreux bugs connus et un usage quotidien fortement déconseillé. Parmi les dysfonctionnements recensés, on note des redémarrages intempestifs lors d’appels en Bluetooth et des plantages fréquents de l’appareil photo.

La bêta d’Android 16 sur le OnePlus 13 reste réservée aux testeurs expérimentés

Cette version n’est pas compatible avec tous les modèles. Les appareils vendus via des opérateurs comme Verizon ou T-Mobile ne sont pas pris en charge. En outre, toute tentative d’installation nécessite une sauvegarde complète, car repasser sur Android 15 entraînera une perte totale des données. Le processus reste complexe, et réservé à un public bien informé. Aucun ajout de fonctionnalité notable n’est à attendre pour l’instant, car cette version vise uniquement à préparer le terrain pour les futures optimisations.

Ce lancement précoce souligne cependant la volonté de OnePlus de rester à la pointe en matière de mises à jour Android. En accédant aussi tôt à Android 16, la marque espère sans doute proposer la version finale plus rapidement que ses concurrents. À l’inverse, Samsung n’a pas encore terminé le déploiement d’Android 15 dans certains pays avec One UI 7, ce qui nous montre bien un décalage dans la réactivité. Pour les utilisateurs, cette initiative de la marque pourrait se traduire, à terme, par une meilleure prise en charge des nouvelles fonctions de l’OS dès leur sortie officielle.