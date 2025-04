Ballie, le robot assistant tout rond de Samsung, sortira cette année, voici quand

Des années après son annonce, le robot assistant de Samsung, Ballie, arrive dans les magasins. Juste avant, il en profite pour intégrer l'IA Gemini et proposer plus de fonctionnalités.

L'ère des robots assistants approche à grands pas. Pour le moment, nous sommes encore à la phase des démonstrations, mais dans un futur assez proche, il sera possible d'acheter un compagnon humanoïde capable de faire beaucoup de tâches du quotidien à notre place. D'ailleurs, pas besoin qu'il ait forme humaine. Le Ballie de Samsung ressemble à un ballon par exemple, comme son nom l'indique. Son nom ne vous dit rien ? Normal : il a été annoncé au CES de 2020, et depuis plus rien ou presque.

Il a fallu attendre début 2024 pour en entendre parler à nouveau. Le robot sur roues et équipé d'un projecteur 1080p capable, entre autres, de projeter des vidéos d’exercices sportifs pour accompagner votre séance à la maison, des recettes de cuisine, ou la vidéo de la personne qui sonne à la porte si vous avez une caméra. Un an plus tard, Ballie est prêt à sortir. Et il n'a pas chômé dans l'intervalle puisqu'il intègre désormais l'IA Gemini de Google.

Le robot Ballie de Samsung arrive en 2025, des années après son annonce par le constructeur

Le partenariat entre les deux géants sert à “ouvrir une nouvelle ère de compagnon d'IA personnalisé, qui évolue avec les utilisateurs, anticipe leurs besoins et interagit de manière plus dynamique et significative que jamais auparavant“, explique Yongjae Kim, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics. Dans les faits, vous pourrez parler à Ballie pour formuler vos demandes, tandis qu'il utilisera ses capteurs et ses caméras pour comprendre son environnement et ce qu'il s'y passe.

Lire aussi – Ce petit robot poilu utilise l’IA pour exprimer ses émotions et vous apaiser

Le robot Ballie de Samsung sera commercialisé cet été 2025 aux États-Unis et en Corée du Sud dans un premier temps. Son prix n'a pas été dévoilé, de même que la période à laquelle il sera éventuellement disponible dans le reste du monde. Les nouveaux tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump incitent probablement la firme sud-coréenne à attendre de voir ce qu'il se passe avant de se prononcer.