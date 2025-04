Vous allez pouvoir publier des vidéos secrètes sur Instagram, voici comment ça fonctionne

Une nouvelle fonctionnalité est en cours de test sur Instagram : la possibilité de limiter l'accès un Reels par l'obligation d'entrer un code secret. On a déjà une bonne idée de ce à quoi cela va ressembler.

Imaginez que vous vouliez regarder une vidéo sur Instagram. Rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le Reel qui vous intéresse et le tour est joué. Imaginez maintenant qu'en faisant cela, vous voyez un message vous demandant d'entrer un code secret. Intriguant non ? Et encore plus quand vous notez qu'il y a un indice pour vous aider à le trouver.

Lire aussi – Instagram aurait droit à son application sur iPad, 15 ans après le lancement du réseau social

Voilà ce que Meta est en train de tester sur son réseau social. Le groupe de Mark Zuckerberg ne le cache pas, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on peut voir à quoi cela ressemble sur le compte Design, géré par ces soins.

Instagram teste la publication de Reels protégés par un code secret

Sur la capture d'écran ci-dessous, vous voyez ce qu'il se passe quand vous cliquez sur le lien servant visiblement de test, sans être connecté à votre compte Instagram. Une fois cela fait, le réseau social s'ouvre sur une page avec un bouton “Entrer le code secret“. Juste au-dessus est indiqué l'indice qui sert à le trouver, en l’occurrence le premier hashtag présent dans la légende, soit “threads”. Le taper ne révèle rien de plus, si ce n'est le message “Coming soon” (prochainement).

Plusieurs usages sont possibles pour ces Reels secrets et spontanément, on imagine que cela servira surtout aux marques et autres créateurs de contenus. Par exemple pour teaser l'arrivée d'un nouveau produit, proposer du contenu exclusif aux fans connaissant très bien le créateur (et donc plus susceptibles de trouver le sésame), créer des concours originaux avec une succession d'énigmes…

Rien de vous empêche d'utiliser la fonction sans être célèbre évidemment. Mais dans la mesure où l'indice est a priori visible par tous ceux qui voient votre post, vous n'aurez peut-être pas envie que n'importe qui puisse potentiellement accéder à la vidéo. À ce stade, on ignore quand, et même si, Instagram lancera cette nouveauté.