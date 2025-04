N’essayez de déclarer vos revenus maintenant, le site des impôts est en panne

Impossible d'accéder à la page pour déclarer ses revenus en ligne sur le site des impôts. Comme chaque année, il n'arrive pas à supporter l'afflux massif de connexions des contribuables.

C'est une période à laquelle on aimerait bien échapper, mais qui reste immuable au même titre que la rotation de la Terre : la déclaration de ses revenus annuels. Il est possible de le faire dès aujourd'hui, 10 avril 2025. Heureusement, elle est largement simplifiée depuis plusieurs années. Pour les salariés par exemple, la procédure consiste surtout à vérifier que les informations pré-remplies sont exactes et obtenir un éventuel nouveau taux de prélèvement à la source.

Lire aussi – eBay, Vinted, leboncoin : doit-on déclarer ses ventes aux impôts ?

Il n'empêche qu'elle est obligatoire si on ne veut pas recevoir un message peu sympathique de l'administration fiscale. Et pourtant, même avec la meilleure volonté du monde, vous ne pourrez pas la faire. La raison est très simple, la page dédiée à la déclaration en ligne ne fonctionne pas. Si vous vous y rendez, vous êtes accueilli par une erreur HTTP 503 et le message ”

Le site Web ne peut pas afficher la page. Le service est momentanément indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Merci de vous reconnecter ultérieurement“.

Le site des impôts est saturé, personne ne peut déclarer ses revenus 2025

Ce n'est pas la première fois que cela arrive. En fait, la situation se répète chaque année, la faute à un afflux massif de contribuables que les serveurs n'arrivent pas à gérer. On pourrait penser que depuis le temps, le nécessaire aurait été fait, mais visiblement non. Alors que faire ? Rien de plus que patienter, tout simplement. Pas de panique, vous avez largement le temps de revenir plus tard.

Pour rappel, la date limite pour déclarer ses revenus 2025 aux impôts dépend de votre département de résidence. Les voici :

Départements de 1 (Ain) à 19 (Corrèze) : jeudi 22 mai 2025 à 23h59.

: jeudi 22 mai 2025 à 23h59. Départements de 20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle) : mercredi 28 mai 2025 à 23h59.

: mercredi 28 mai 2025 à 23h59. Départements de 55 (Meuse) à 974 (La Réunion) et 976 (Mayotte) : jeudi 5 juin 2025 à 23h59.

Rien de presse donc. Rappelons que si la déclaration en ligne est devenue obligatoire, certaines personnes peuvent encore la faire au format papier, par exemple si elles ne disposent pas d'un accès à Internet. Si vous êtes dans ce cas, le délai est un peu plus serré, avec une date limite fixée au mardi 20 mai 2025 à 23h59.