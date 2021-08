Le Pixel 6 sera disponible en France, c’est confirmé

Le Pixel 6 est le prochain smartphone de Google et veut proposer de la nouveauté dans le monde d’Android. Si vous vivez en France et que vous souhaitez vous le procurer, il sera disponible. Il sera également vendu dans sept autres pays.

Le Pixel 6 arrivera dans le courant de l’automne. Google l’a confirmé à travers son site officiel, et ce dans plusieurs pays. Le site XDA Developpers a fait le compte de tous les pages par pays dédiées au smartphone, donc des territoires où il sera vendu. La France s’y trouve.

Ce n’est pas vraiment une surprise, les derniers Pixel comme le Pixel 5 était vendus dans l'Hexagone, mais c’est toujours rassurant. XDA Developpers indique aussi que sept autres pays sont concernés : l’Australie, le Canada, l’Allemagne, le Japon, Taïwan, le Royaume-Uni et bien évidemment les Etats-Unis. La liste est courte et pourrait se rallonger par la suite. Par exemple, on n’y trouve pas la Belgique, la Suisse ou même l’Inde, qui est un gros marché pour tous les fabricants de téléphones.

Le Pixel 6 sera disponible dans le courant de l’automne pour un prix encore inconnu. Google a toutefois livré quelques détails très intéressants sur son futur bébé. Comme nous pouvons le voir, son design se montre très original avec ce module photo qui prend la forme d’un bandeau et qui comprendra trois capteurs. Bien entendu, Android 12 sera installé par défaut sur le mobile. Ajoutons que le Pixel 6 sera doté d’un écran de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz tandis que la version Pro aura une dalle de 6,7 pouces en 120 Hz.

Mais la véritable innovation de ce Pixel 6 se trouvera dans son processeur. Google a présenté son tout nouveau SoC maison, le Google Tensor. Il a été spécialement conçu pour ses besoins et devrait apporter des avantages certains à l’utilisateur. La firme de Mountain View évoque ainsi un logiciel de traitement photo optimisé, mais surtout une plus grande sécurité de toutes vos données stockées sur le terminal.

Reste maintenant qu’à attendre une présentation détaillée du mobile, ou plutôt des mobiles, puisqu’il y aura deux versions.

