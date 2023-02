Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 moins puissants, l’attaque DDoS historique contre Cloudflare, c’est le récap

Les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 seront moins puissants que prévu, l'attaque DDoS historique contre Cloudflare, une faille de sécurité critique qui concernent tous les iPhone sortis depuis 2017, c'est le récap des actualités du jeudi 16 février 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du high-tech sur Phonandroid ce jeudi 16 février 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes les premiers soucis rencontrés par les propriétaires de Galaxy S23 avec Android Auto. Sur Reddit et le forum officiel d'aide de l'OS, les utilisateurs se plaignent de ne pas pouvoir connecter automatiquement leur smartphone à Android Auto.

Concernant toujours les S23, un média coréen assure que Samsung pourrait ressusciter la gamme Fan Edition en 2023. Une bonne nouvelle pour ceux qui attendent le retour de ce modèle abordable, malheureusement mis au placard par le constructeur en 2022.

Ce jeudi 16 février a aussi été marqué par la mort officielle de Salto. TF1, M6 et France TV ont jeté l'éponge pour de bon, sonnant le glas de la plateforme qui était censée devenir le “Netflix à la Française”. Les abonnés seront bientôt informés par mail de la fermeture définitive du service et de la suite des évènements. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait retenir impérativement ce jeudi 16 février 2023.

Pas de Snapdragon 8+ Gen 2 sur les Z Fold et Z Flip 5

D'après le leaker réputé Digital Chat Station, il ne faut pas s'attendre à la présence d'une puce overclockée Snapdragon 8+ Gen 2 sur les prochains Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. La raison ? Le lancement de la nouvelle génération Snapdragon 8 Gen 3 dès la fin octobre 2023.

Pour en savoir plus : Les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 ne seront pas aussi puissants que prévu

Cloudflare victime d'une attaque DDoS sans précédent

Dans un billet de blog, Cloudflare affirme avoir été visé par une attaque DDoS d'une ampleur historique avec pas moins de 71 millions de requêtes à la seconde sur ses services. C'est simple, il s'agit de l'attaque par déni de service la plus importante jamais enregistrée. Des dizaines de milliers de bots ont été utilisés par les pirates pour submerger les serveurs de l'hébergeur.

Pour en savoir plus : Cloudflare a subi la plus grosse attaque DDoS de l’Histoire, 71 millions de requêtes par seconde !

Une faille de sécurité critique menace tous les iPhone sortis depuis 2017

En publiant iOS 16.3.1, Apple a corrigé une faille de sécurité critique qui menaçait tous les iPhone sortis depuis 2017, soit de l'iPhone 8 jusqu'aux récents iPhone 14. Tous les iPad Pro, les iPad Air de 3e génération et plus récents, les iPad de 5e génération et plus récents, et les iPad mini de 5e génération et plus récents, sont aussi concernés par cette vulnérabilité.

Pour en savoir plus : iOS 16.3.1 – de l’iPhone 14 à l’iPhone 8, cette faille menace tous les iPhone sortis depuis 2017